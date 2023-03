Municipalidad de Asunción confirma irregularidades en torno a Parxin, incluso desde proceso de licitación y adjudicación de estacionamiento tarifado

Finalmente, ayer la Municipalidad de Asunción dio a conocer el informe de la investigación realizada por su Contraloría Interna respecto al contrato de concesión del estacionamiento tarifado y todos sus antecedentes. La investigación se inició tras publicaciones de nuestro diario, que denunciaban irregularidades en torno a Parxin (Geolatina SA y Onix), la concesionaria del sistema.

En el informe, la contralora interna Myriam Paredes realiza un relato detallado de una serie de irregularidades encontradas en el proceso licitatorio.

Paredes inicia refiriéndose a la solvencia económica y capacidad financiera del Consorcio Parxin. Afirma que durante el proceso licitatorio, el consorcio presentó documentación según la cual la empresa Onix mantenía los índices correspondientes para ser aceptada su capacidad financiera, “pero se obvia la situación de que la empresa no ha tenido movimiento alguno dentro de los periodos 2012, 2013 y 2014″. Esto habría sido ignorado por el entonces comité evaluador de la Municipalidad de Asunción.

“Al demostrar en su balance que no tuvo movimientos durante los periodos exigidos en el PBC, no se podría acreditar suficientemente experiencia en la prestación de servicios similares a la presente contratación exigido en el PBC”, sentencia el informe.

Estados financieros

Por otra parte, la contraloría interna apunta a que tanto los informes financieros, balance general, cuadro de resultados, evolución del patrimonio neto y el flujo de efectivo presentados por el Consorcio han sido rubricados por una misma profesional. Asevera que la contadora auditó el balance que ella misma había firmado.

Posteriormente, en el ítem en el cual se debe dar la “referencia bancaria”, la empresa Onix Parque SA presenta una copia simple, no legalizada, de una constancia con membrete del Banco Santander Río, de fecha 3 de marzo del 2015, emitida en la Ciudad de Buenos Aires. Asimismo, la contraloría encontró que la fecha de apertura de la Cta. Cte. señalada por Onix Parque SA data del mes de setiembre 2015.

La fecha fue a días de la apertura de sobres en el proceso licitatorio. “Esta situación que podría no ajustarse a lo establecido en el PBC que textualmente especifica ‘… referencia que certifique que es cliente y opera con dicha entidad. En los consorcios este requisito deberá ser cumplido por todos sus integrantes…’” (sic), dicta el informe municipal.

También la firma Geolatina SA comenzó a operar con un banco paraguayo recién meses antes de presentarse a la licitación.

Onix no acreditó experiencia

Según la comuna, no se visualiza ni un solo contrato o documentación que demuestre experiencia a nombre de la firma Onix Parque SA, empresa líder del Consorcio Parxin.

“El oferente Consorcio Parxin no dio cumplimiento a esta condición establecida en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC). De la misma forma, el comité evaluador no tuvo en cuenta este punto al momento de evaluar su oferta”, afirma el informe.

En cuanto a experiencia, Onix SA afirma tener experiencia a través de uno de sus socios, denominado Parx Ltda. Sin embargo, la auditora municipal explica que son otras las empresas en otros países las que han firmado contratos y juntado experiencia en el rubro, pero no esta propiamente.

“Las citadas empresas son personas jurídicas diferentes a Onix Parque SA (líder del Consorcio Parxin)”; “No se visualizan Escrituras Públicas que acrediten relacionamiento jurídico de la firma mencionada y las subsidiarias con la empresa Onix Parque SA”, indica la contralora interna.

Así también se observa en el folio 690 del Bibliorato Tomo II del Oferente Consorcio Parxin un listado de firmas vinculadas con Parx Ltda., según Paredes, pero no se visualizaron escrituras publicas que respalden que esas empresas formen parte del Consorcio y sus integrantes.

Finalmente, la auditora constató que la resolución de adjudicación de la Intendencia, en el 2015, dicta que la concesión es al Consorcio Parxin (Parx Ltd., Onix Parque SA y Geolatina SA), mientras que la resolución de la Junta Municipal de Asunción, en el 2016, que aprueba el proceso de adjudicación, lo hace al Consorcio Parxin, integrado solo por Onix Parque SA y Geolatina SA. En este caso no se incluye a la firma Parx Ltda.

Nenecho recula y no decide rescindir

Pese al contundente informe de su propia Contraloría Interna, el intendente asunceno, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR), no decidió rescindir el contrato aún y evadió contestar la pregunta sobre si lo hará. Él entregó ayer el informe a la Contraloría General de la República.

El 24 de febrero pasado, el intendente había aseverado: “Si dentro del proceso de investigación que estamos solicitando, amerita y corresponde, no me va a temblar el pulso de rescindir ese contrato”.

Cuando fue consultado si rescindirá el contrato si la CGR lo recomienda, evadió la pregunta. Luego comentó que en su momento, cuando se hizo caso al dictamen de la Contraloría que pidió la primera rescisión, en el 2018, eso no salió bien.

“Lo que queremos es deslindar responsabilidad alguna, porque sea cual fuere la decisión que se tome, fue resolución de un laudo arbitral”, indicó. Fue en referencia a que tras el laudo arbitral que la municipalidad perdió en 2020 ante Parxin respecto a la primera rescisión, él decidió ejecutar el contrato para no pagar la multa.

Posteriormente, aseguró que se va a preguntar “a más instituciones y a la ciudadanía” si se desea rescindir el contrato, pero no explicó cómo. De igual manera, numerosos grupos vecinales y ciudadanos han pedido la rescisión del contrato e incluso se han juntado firmas en una petición.

Rodríguez volvió a decir que no tiene intereses y que no conoce a los accionistas del consorcio. “Desde el inicio no estuvimos de acuerdo”, aseveró sobre su época de concejal.

Por otra parte, el intendente se mostró enojado ante actitudes de políticos que ahora lo critican y dijo que en su momento hubo “ciertas cuestiones raras por ahí”. Su anterior padrino político, Hugo Ramírez (ANR), fue presidente de la Junta Municipal cuando se aprobó el contrato de Parxin. El ahora diputado Ramírez presentó un proyecto “Que insta a la Municipalidad de Asunción a rescindir el contrato de estacionamiento tarifado con la empresa Parxin”. Este fue aprobado por la Cámara Baja.

“No necesita permiso de la CGR”

A su vez, el contralor General de la República, Camilo Benítez, aseguró que la Municipalidad no necesita aprobación de la CGR para rescindir el contrato. Agregó que si han encontrado irregularidades, tienen la potestad de tomar esa decisión.

Óscar Rodríguez fue quien lideró el proceso para la firma de la adenda al contrato y quien iba a ejecutar este año el contrato con Parxin.