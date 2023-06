Gremios piden convocar al Comité Intergubernamental de la hidrovía

Los gremios empresariales que integran la Comisión Nacional de la Hidrovía, el Centro de Armadores Fluviales y Marítimos (Cafym), Cámara de Terminales y Puertos Privados del Paraguay (Caterpa), Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco), Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales (Cappro) y Asociación de Agentes Marítimos del Paraguay (Asamar), entre otros, están de acuerdo en que lo antes posible se pueda convocar al Comité Intergubernamental de la Hidrovía (CIH) para buscar una solución a la controversia con la Argentina respecto al peaje que estableció en el río Paraná, según informó ayer el titular de Cafym, Raúl Valdez.

El mismo explicó que ante la intención de Argentina de cobro del peaje se dieron negociaciones directas o bilaterales, luego las conversaciones se volvieron multilaterales y después se llevó la problemática al ámbito de la Comisión del Acuerdo de la Hidrovía.

El proceso de negociaciones siguió y se solicitó a la Argentina que presente información técnica y evidencias de que el peaje establecido tenga una retribución o servicio prestado para los usuarios de la vía navegable, exigencia del acuerdo que no se comprobó con la documentación que entregó ante la Comisión del Tratado de la Hidrovía, según refirió Valdez.

Elevar controversia al ámbito político

Añadió que como en la instancia técnica de la Comisión del Acuerdo no se resolvió la diferencia respecto al peaje, se firmó un acta donde cuatro países miembros del tratado, Bolivia, Brasil, Uruguay y Paraguay, piden elevar la discusión al ámbito político, es decir, ante el comité intergubernamental.

Ahora están en otra instancia. Es que los gremios y usuarios de la vía navegable esperan que el CIH sea llamado lo antes posible.

Por otra parte, el director ejecutivo de la Cámara Paraguaya de Exportadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco), Ing. Hugo Pastore, también integrante de la comisión paraguaya de la hidrovía, remarcó que no es coherente la posición argentina respecto al peaje que estableció, porque tras el trabajo de la comisión técnica quedó evidenciado que no hay un servicio efectivamente prestado, por lo tanto no corresponde el cobro. “Esperamos que el peaje establecido por Argentina en el río Paraná quede fuera de vigencia lo antes posible”, manifestó a ABC el titular de Capeco.