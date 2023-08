Con manifestación “artística” clamaron culminación de la restauración del teatro en Villarrica

Actores, músicos, dramaturgos, poetas entre otros artistas y referentes de la cultura guaireña realizaron una manifestación “artística” con el fin de exigir a las autoridades la culminación de la obra de restauración del histórico y emblemático teatro municipal de Villarrica, el cual debía culminar ya en julio del año pasado, pero que quedó parada por la falta de transferencias de fondos desde el Ministerio de Hacienda a la Municipalidad local.

Los artistas realizaron su reclamo de manera muy particular como es caracterizada la “ciudad culta”, con cantos, declamaciones y bailes.

“Vemos que varias ciudades del interior poseen sus propios teatros, y Villarrica no puede dormirse sobre los laureles, es el momento de seguir trabajando unidos con el objetivo de seguir creciendo y superando las diferencias que nos atrasan y no conducen a nada. Nos unimos al pedido de la ciudadanía para exigir que se pueda terminar en la brevedad posible nuestro teatro municipal, arriba el telón”, exclamó el artista, Ricardo Fusaro, miembro del Coro Polifónico Sensus AEternus.

Los ciudadanos reclamaron que la obra continúe y se culmine en la brevedad posible para que los artistas puedan volver a brillar no solamente con el teatro, sino con las diversas actividades culturales que se podrán realizar en el lugar.

Los artistas guaireños presentaron sus cantos, poemas, declamaciones y danzas paraguayas para alzar su voz en reclamo, también exhibieron carteles y pancartas alusivas al reclamo.

Hacienda no realiza el desembolso

El Intendente municipal de Villarrica, Magín Benítez (PLRA), cuestionó que el Ministerio de Hacienda no realiza la transferencia del último desembolso de US$ 312.000 que faltan para la culminación de la obra.

“Esta es una obra que es financiada por el Gobierno de Taiwán, es dinero que vino exclusivamente para esta obra, se hicieron los primeros dos desembolsos y falta el tercero que es el último. En reiteradas ocasiones solicitamos a Hacienda la transferencia, pero hasta ahora no lo hace y no sabemos por qué, por eso acompañamos a la ciudadanía con este reclamo”, expresó el jefe comunal.

La restauración del emblemático teatro municipal se debía terminar en julio del 2021 y es financiada por el Gobierno de Taiwán con una donación de US$ 1.200.000, de los cuales ya se desembolsó el 70 % del total, US$ 576.000 en mayo del 2020 y US$ 312.000 en junio del 2021 y falta un último desembolso de US$ 312.000.

Antecedentes

Según los informes de gestión del Intendente Magín Benítez (PLRA), el Ministerio de Hacienda había bloqueado esta última transferencia debido a una presunta malversación que se había denunciado en su momento por utilizar al menos unos G. 500 millones, parte de los G. 6.000 millones que el gobierno de Taiwán ya donó a la Comuna para la refacción del teatro.

Esto se habría utilizado para otros gastos que no eran relacionadas a la obra, durante la administración del entonces intendente interino y actual diputado por Guairá, Alejandro Aguilera (ANR FR). Si bien la malversación de fondos no es un delito, se considera una falta administrativa y por eso hacienda bloqueó la última transferencia.

