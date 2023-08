Indígenas cierran Artigas para exigir provisión de víveres para comunidades de Caaguazú

Unas cuatro comunidades indígenas oriundas de Caaguazú cierran desde ayer la avenida Artigas frente al Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), a fin de reclamar la provisión de alimentos, además de herramientas y tierras.

Alrededor de 120 indígenas de cuatro comunidades del llegaron hasta Asunción para reclamar. Ante la falta de respuesta, cerraron la transitada avenida y anunciaron que el bloqueo de la ruta seguirá hasta que el Indi brinde la asistencia requerida.

“Las autoridades manejan nuestros pedidos, pero no tienen voluntad política. Si no salimos a las calles, no nos dan respuesta”, expresó Fidelino Amarilla, líder de la comunidad Teja Cué, del distrito de San Joaquín.

Los indígenas cuestionaron al presidente del Indi, Pablo Santacruz, asegurando que este nunca atiende los pedidos ni se reúne con los líderes nativos.

“Los niños tienen hambre, ellos estuvieron tres meses sin enviar alimentos. Nunca es suficiente lo que distribuyen. Estamos hace tres días y nos vamos a quedar hasta tener respuesta”, expresó Amarilla.

Indi sin presupuesto para dar respuestas, dicen

Carlos Ovelar, director de Gabinete del Indi, reconoció que ya no cuentan con más presupuesto para la compra de víveres a los indígenas.

El funcionario dijo que habitualmente se gestiona la provisión de alimentos con la Itaipú Binacional para repartir los kits a las comunidades que de Teja Kué, Escalera, San Joaquín y San Jorge; todas estas de Caaguazú.

“El tema del kit de alimentos se va a ver este viernes. Ya hicimos la gestión. Seguramente el viernes vamos a tener la respuesta. La Itaipú es la que tiene más posibilidades de apoyarnos”, afirmó Ovelar a los indígenas durante un careo que se registró en la calle.

La comunidad de San Joaquín lamenta que pese a tener personería jurídica que les ayuda a acceder a proyectos comunitarios, aún quedan pendientes muchos reclamos.

“El Indi tiene una mala costumbre, una maña de que se tiene que venir únicamente hasta acá para presionar para que salga nuestros pedidos. Para visitar nuestra comunidad, tienen vehículos, viático y asistencia técnica. Hay presupuesto, voluntad lo que no hay”, expresó Amarilla.

Piden insumos para ollas populares en Asunción

Igualmente reclaman la provisión de insumos para realizar ollas populares mientras permanecen en Asunción. Exigen la provisión de al menos 10 kilos de carne de puchero para alimentar principalmente a los niños.

“Muchos pedidos el Indi no nos cumplió. Ya logramos nuestra personería jurídica, pero otros compañeros tienen problemas de tierra, alimentación y vivienda. Muchos reclamos quedan pendientes”, finalizó Amarilla en contacto con Abc.

Los indígenas que tomaron la medida de fuerza sobre la citada vía de acceso y salida del centro de Asunción, se encuentran apostados entre la calle Perú y Tte. Francisco Cusmanich.