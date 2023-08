Hidrovía: buque paraguayo se vio obligado a pagar peaje para continuar

Tras numerosas protestas de autoridades y gremios, finalmente Paraguay no logró, al menos por el momento, que los reclamos sean escuchados por las autoridades argentinas. La embarcación de bandera paraguaya HB Grus tomó la decisión de pagar el dinero que exigía el gobierno del vecino país en concepto de peaje para pasar por la hidrovía, informaron fuentes de la Cancillería Nacional.

El motivo de la decisión fue que al buque paraguayo le resultaba mucho más oneroso continuar varada en las aguas, debido a que se trata de un buque de carga, y necesita urgentemente hacer muchos traslados para importación y exportación de productos.

Así las cosas, la noticia no representa un éxito para el gremio fluvial, que apunta a que el gobierno argentino comprenda que no es justa la exigencia de US$ 1,47 por tonelada, que pretende que paguen las embarcaciones.

Planean una reunión para acordar arreglo

Según informaron desde la Cancillería, el miércoles 30 de agosto se tiene prevista una reunión intergubernamental entre Paraguay y Argentina. En este encuentro se pretende resolver de una vez este desacuerdo. Si no se llega a un acuerdo, es muy probable que la causa sea llevada a los tribunales internacionales.

A finales del mes de julio, por primera vez en la historia, Argentina ordenó la interdicción de navegación de dos remolques extranjeros con mercaderías en el puerto de San Lorenzo, provincia de Santa Fe, Argentina. Esta retención se dio, hasta que estos buques cancelen la supuesta deuda generada por el peaje impuesto por Argentina.

El ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, Julio Arriola, había anunciado en ese momento que se tomarían acciones de manera inmediata ya que se trata de una violación del tratado a la libre navegación.

Sin embargo, pese a que el tratado fue pisoteado, ahora la embarcación paraguaya debió ceder y pagar el monto exigido por nuestros vecinos.