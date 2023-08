Piden nueva condena contra RGD por caso de denuncia falsa y extorsión

La fiscal Sandra Ledesma solicitó una pena de 7 años y seis meses de cárcel para Ramón González Daher, en el juicio oral y público que el condenado a 15 años de pena privativa de libertad afronta en Fernando de la Mora, por supuesta denuncia falsa y extorsión en grado de tentativa, en contra del dirigente de fútbol Salvador Aquino.

La agente del Ministerio Público dijo en sus alegatos finales que en el juicio oral se probó que RGD pretendió volver a cobrarle al delegado del club 3 de febrero del Barrio Ricardo Brugada de Asunción, una deuda de G. 45 millones que el mismo ya había cancelado.

Lea más: Fiscala de Luque imputa y pide la captura de Ramón González Daher

Por su parte el abogado Horacio Fialayre, representante de la querella adhesiva, hizo hincapié en el hecho de extorsión y pidió que RGD sea sentenciado con 4 años de pena carcelaria.

El denunciante Salvador Aquino declaró en el juicio oral que para amedrentarlo y obligarlo a pagar la presunta deuda, el usurero luqueño Ramón González Daher le decía que “jueces y fiscales estaban a su cargo”.

A su vez el abogado Mario Elizeche pidió la absolución de culpa y reproche de su defendido, alegando falta de pruebas en su contra.

La sentencia del tribunal que preside la jueza Natalia Muñoz e integran Gerardo Ruiz Díaz y Victoria Ortiz se conocerá el jueves 10 de agosto, a las 13:00, luego de la réplica y dúplica.

Lea más: Juicio por aprietes de RGD seguirá con réplica la semana que viene

RGD se compara con bancos

Ramón González Daher declaró ante el Tribunal de Sentencia en la audiencia del viernes último y aseguró que presta dinero de forma legal; ya que está al día con sus impuestos ante Tributación.

Sobre el presente caso aseguró que “no sería capaz de hacer algo deshonesto” ya que recibió educación en un colegio religioso.

RGD ratificó que Aquino le adeudaba la suma de G. 45 millones y que recurrió a la Justicia para cobrar el dinero que le corresponde. “Soy universitario, los bancos y las financieras demandan, ¿por qué yo no voy a tener el mismo derecho para demandar?” expresó el acusado ante el Tribunal de Sentencia.

Lea más: Imputación contra RGD por presunto hurto de cheques "es válida"

Finalmente, el condenado a 15 años de cárcel por usura, lavado de dinero y denuncia falsa aseguró a los jueces que nunca extorsionó a Salvador Aquino y que solo lo llamaba para saber si iba a devolverle la suma que había prestado.

Cobraba interés usurario, según Ministerio Público

En sus alegatos finales la fiscala Sandra Ledesma puntualizó que la actividad principal de Ramón González Daher era la usura y que acostumbraba a cobrar a sus víctimas un interés de entre 15 y 18 % mensualmente y que el usurero no acostumbraba a expedir ningún tipo de comprobantes al momento de la efectivización de los cheques. Agregó que el modus operandi de RGD era esperar el vencimiento de los cheques “para luego hacer lo que acostumbra, que es la denuncia falsa”.

Durante su declaración la agente fiscal consultó al acusado en qué concepto le otorgó un préstamo al Salvador Aquino. El ex dirigente de fútbol respondió que Aquino le pidió efectivizar dos cheques y que luego, Salvador, se hizo del desentendido para no saldar la deuda y que entonces debió “tomar algunas medidas, porque él no se me hacía encontrar”. Es decir, el acusado no contestó a la pregunta que le hizo Ledesma.

Lea más: Condena ejemplar a Ramón González Daher y su hijo por corrupción

Ante la insistencia de la agente fiscal González Daher agregó que “ese dinero yo le presté, pero no me devolvió, entonces tuve que recurrir a la justicia como cualquier institución bancaria o financiera”, insistió el acusado.

Entonces, Ledesma le preguntó al usurero si tiene conocimiento de alguna demanda hecha por alguna entidad financiera o banco por estafa por préstamo de dinero, pero el procesado solo guardó silencio.

Consultado por la representante de la fiscalía si siempre demanda por estafa a sus deudores, el usurero luqueño manifestó que no se referirá a otros casos y que solo se centrará en la presente causa penal.

Lea más: Sobreseen a otra víctima de usura de RGD de proceso por supuesta estafa

En ese sentido Ramón González Daher confirmó que en diez ocasiones efectivizó los cheques de Salvador Aquino y que, supuestamente, siempre le devolvió todos los cheques a la víctima de los préstamos usurarios.