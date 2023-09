IPS: 300 pacientes están sin medicamentos contra el cáncer hace tres meses

Gloria Villasanti, presidenta de la Asociación de Pacientes Oncológicos del Instituto de Previsión Social (IPS), denunció la terrible situación en la que están unos 300 pacientes con cáncer, que deben suspender sus tratamientos por falta de medicinas en el seguro social.

Desde hace 20 días, en la previsional hace falta un costoso fármaco llamado Bevacizumab, que es requerido por unos 150 pacientes con cáncer de mama o cáncer de colon. Además, desde hace tres meses faltan otros medicamentos más.

“Como siempre estamos con falta de medicamentos. Pero ahora es mucho más problemático todo, porque estamos con falta de un medicamento que se llama Bevacizumab, un fármaco muy importante para el tratamiento del cáncer avanzado. Se utiliza para las metástasis de cáncer de mama y también en las de colon”, lamentó Villasanti.

La representante de los pacientes oncológicos del IPS indicó que son muchos los que necesitan con suma urgencia el citado medicamento. Culpó a la burocracia y falta de previsibilidad del seguro social.

“Tenemos más de 150 pacientes asegurados que están con este faltante. Según la jefatura (del IPS) ese medicamento ya se adjudicó. Pero hace más de 20 días que está faltante y es por la burocracia. Una vez que se adjudica hay que esperar unos 15 días más para que se haga la entrega”, cuestionó.

En IPS, pacientes ya perdieron varias sesiones de quimioterapia

Villasanti resaltó que los pacientes que esperan el citado fármaco ya han perdido alrededor de tres sesiones de quimioterapia. Mencionó que los que tienen posibilidades económicas recurren a Clorinda, Argentina, donde el fármaco tiene un menor valor.

“Ya no pueden esperar. La enfermedad avanza, no estamos hablando de un cáncer convencional, estamos hablando de un cáncer metastásico que ya avanzó. Están desesperados. El costo es de G. 21 millones, nadie tiene esa suma cada 21 días. No es justo”, manifestó.

Otras medicinas también están en falta en el IPS

La presidenta de la asociación afirmó que hay otras drogas contra el cáncer que están en falta desde hace tres meses. Refirió que el déficit de las medicinas Enzalutamida y Abiraterona afecta a otros 120 a 150 pacientes con cáncer de próstata.

“Tenemos otros faltantes, que no dejan de ser importantes, para pacientes con cáncer de próstata. No hay Enzalutamida y Abiraterona, que son fundamentales. Lo peor es que ambos están en falta hace más de tres meses. Esos pacientes están condenados, hace tres meses que no reciben su tratamiento”, lamentó.

Gerencia de Salud del IPS dice que están apurando procesos licitatorios

El doctor Carlos Morínigo, gerente de Salud del IPS, confirmó a ABC la falta de medicamentos oncológicos de “altísimo costo”. Indicó que se ordenó el consentimiento de licitaciones y adendas para paliar el déficit.

“Tenemos un faltante de medicamentos que justamente, en contacto continuo con los jefes de servicio de oncología, habilitamos el visto bueno y el control para que se lleve a cabo ya el proceso de licitación o de adenda para conseguir estos medicamentos oncológicos”, afirmó.

Morínigo mencionó que también existe la posibilidad de recibir los fármacos, en carácter de préstamo, del Ministerio de Salud Pública (MSPBS).

“Nosotros tenemos una posibilidad, y lo hemos trabajado siempre con el Ministerio de Salud. En el momento que nos falta (medicamentos), nosotros podemos recurrir a ellos en calidad de préstamo y luego lo devolvemos”, dijo.

El gerente de Salud refirió que entre sus funciones se encuentran las maniobras que se deben hacer para responder a las necesidades de los asegurados de la previsional.

“Es parte de mi trabajo. Tengo que buscar todas las estrategias administrativas que están en mi mano para tratar de paliar la falta de medicamentos oncológicos. Lo estamos haciendo”, aseveró.