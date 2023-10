Incan: paciente denuncia cambio de medicamento pese a orden judicial

A través de las redes sociales, la señora Enriqueta Cáceres, quien es paciente del Instituto Nacional del Cáncer (Incan) , reclamó la provisión de su medicamento que fue cambiado -pese a la sentencia judicial- por las autoridades del hospital público dependiente del Ministerio de Salud Pública (MSPBS).

Diagnosticada con cáncer de mama metastásico, Enriqueta estaba siendo tratada con Palbociclib desde julio del 2022. El tratamiento de la mujer, realizado con el citado medicamento desde ese entonces y que según la sentencia de un juez debe recibir de manera continua, sufrió una variación en septiembre este año.

Lea más: Cáncer: asociaciones se reunieron con ministra de Salud y pidieron mejorar la atención oncológica

Hace un mes, su médico tratante le recetó Abemaciclib, pero ante la falta de este fármaco, se acordó seguir el tratamiento con Palbociclib. No obstante, la paciente recibió Tamoxifeno, supuestamente por órdenes del doctor Raúl Doria, director general del Incan.

“Tengo una sentencia que me otorgaron mi medicamento, pero el doctor Raúl Doria cambió la medicación que me habían otorgado y la sustitución de ese medicamento no me hace nada. Empeoró mi situación, se agrandaron los tumores, se multiplicaron los tumores; estoy cada vez peor”, denunció en redes sociales la paciente.

Incan: paciente dice que “están probando” medicamentos con ella

En su publicación, Enriqueta menciona incluso sentirse como un conejillo de laboratorio y suplicó que el doctor Doria le brinde el medicamento que requiere.

“Están probando por si acaso conmigo, teniendo yo otorgado (por sentencia) el medicamento, ellos siguen probando. Por favor señor director (Doria) si puede hacer algo, darme mi medicamento, porque me estoy muriendo. Ya no me puedo manejar así, de esta manera. Apelo a su sensibilidad”, clamó.

Lea también: Incan: paciente con cáncer no recibe tratamiento desde hace 4 meses, denuncian

En otro momento de su video, recordó las promesas realizadas por el presidente de la República, Santiago Peña, a quien solicitó que cumpla sus promesas.

“Al señor presidente, por favor que tenga un poco más de empatía y que cumpla su promesa al decir que no nos iba a faltar medicamentos y que íbamos a ser atendidos. Hasta ahora esa promesa no se vio ni a lo lejos”, lamentó.

Grave contradicción, dice Defensoría del Pueblo

La abogada María Paz Alcaraz, de la Defensoría del Pueblo, brindó a ABC los detalles de la sentencia judicial que data de julio del 2022. Refirió que si bien la provisión debía ser continua, en septiembre de este año la médica tratante recetó otra droga.

“La señora fue beneficiada con una sentencia definitiva en 2022. Nosotros, como institución, al estar en conocimiento de un nuevo tratamiento, enviamos notas instituciones el 13 de septiembre y otra el 20 de septiembre, solicitando la provisión del nuevo medicamento”, explicó Alcaraz.

La abogada refiere que recién el 18 de octubre recibieron una contestación, un breve informe del director del Incan. Doria comunicó que la paciente -tras acuerdo con su médico tratante- seguiría recibiendo Palbociclib. Sin embargo, Enriqueta no recibió la droga acordada, sino otra, de nombre Tamoxifeno.

“Hay una grave contradicción entre lo que recibimos por contestación y lo que la paciente retiró de la farmacia. La señora Enriqueta fue trasladada hoy en ambulancia hasta el Incan, está en urgencias”, lamentó Alcaraz.

Cambio de medicación se realizó bajo criterio médico, afirman autoridades del Incan

ABC buscó la versión del doctor Doria, quien respondió que Enriqueta acudió hoy al Incan para ser evaluada y que “se fue contenta a su casa”.

“Nunca me metí en el tema. Yo no sabía ni que ella ya estaba recibiendo Palbociclib, yo nunca vi esa sentencia”, afirmó el director del hospital.

Doria comentó además que el Abemaciclib es un medicamento que no está en el listado básico del Incan, pero que ya está en proceso de incluirse en poco tiempo. ”Mientras tanto, su doctora le puso Tamoxifeno, que es una droga comparativa y la paciente parece que no está respondiendo bien. Se va armar una comité de expertos el próximo viernes para ver qué alternativas aplicar”, sostuvo.

El doctor Gustavo Campos, director médico del Incan refirió por su parte que la paciente “en su desesperación, piensa que el medicamento le hace mal”, pero que la situación no es así.

Lea también: Pacientes oncológicos del Incan denuncian que director pretende mudar oficina administrativa

“El doctor Doria no le cambio su medicamento, él ni le vio a la paciente. Ella está confundida, no entendemos bien lo que paso. Se va hacer una junta médica, un comité de expertos para saber con qué medicación tratarle. Lastimosamente no está evolucionando bien; es un caso de estadio avanzado”, sostuvo Campos.

Sobre el Tamoxifeno, el médico refirió que es una droga antineoplásicos, también utilizado en tratamiento contra el cáncer.

Tamoxifeno, no es lo mismo que Palbociclib, dice especialista oncológico

El doctor Marcelo Galli, especialista en oncológia y exdirector médico del Incan, aseguró a ABC que la droga Tamoxifeno “no es lo mismo” que Palbociclib y que estos medicamentos se usan para situaciones diferentes.

Lea también: Exdirector médico del Incan finalmente renuncia al hospital tras denunciar persecución

“Los médicos tratantes son los que indican (el medicamento) en función del caso en cuestión. Solamente una junta médica puede analizar los casos y con el acuerdo del médico tratante, eventualmente se puede cambiar de producto. No es correcto el cambio de indicación, caería en un acto de negligencia”, sostuvo Galli.