Video: ambulancia del IPS hace sospechoso trasbordo de medicamentos en la vía pública

Lectores de ABC Color compartieron a esta redacción un video en el que se observa una conducta bastante sospechosa de una ambulancia del Instituto de Previsión Social (IPS). En el material se puede observar al móvil de la previsional recibir un cargamento de aparentes medicamentos de un vehículo particular en el estacionamiento de una estación de servicios de Mariano Roque Alonso.

En el video, que fue captado hoy 1 de noviembre de 2023 a las 08:58, se observa que vehículo de la previsional, con chapa AAMT 829, recibe un cargamento desde un automóvil blanco, en un lugar distinto al Instituto de Previsión Social.

“Trasbordo desde un vehículo particular a la ambulancia, con destino a dónde, no sabemos. Si es que debe ir al interior del país me imagino que debería ir al Instituto de Previsión Social a cargar. O si es un proveedor del Instituto, me imagino que debe ir allá a la Central a entregar, no por la calle, no detrás de una estación de servicios”, comenta quien graba el video.

El autor del material lamenta además que mientras tanto, en los servicios del IPS faltan medicamentos, a pesar del aporte del asegurado, y a veces “ni geniolito a veces no encontrás”, reclama. En conversación con ABC, el lector señaló que antes de lograr captar el video, vio a otra ambulancia del IPS en el mismo sitio.

IPS confirma que móviles no cuentan con GPS ABC color intentó obtener una respuesta de parte del Instituto de Previsión Social, y conversó con el doctor Carlos Morínigo, gerente de Salud, quien confirmó que estos móviles no cuentan con sistema de rastreo satelital (GPS), sino que tienen un sistema de control por kilometraje. Con respecto al mecanismo de hacer un trasbordo de medicamentos en la vía pública, el doctor Morínigo señaló que es un procedimiento irregular, y más aún en una estación de servicios. El doctor dijo que realizarían las averiguaciones del caso en base a los datos aportados por la denuncia para verificar lo sucedido y tomar las medidas en caso de detectarse irregularidades.