Testigos declaran en el caso de jueza, enjuiciada por abandono de despacho

En la prosecución de la declaración de testigos, depuso José David Bogado, presidente del Colegio de Abogados de Villarrica, quien terminó cuestionando que la Corte no le haya sancionado con la suspensión y sin goce de salario a la jueza Claudia Jéssica Mosqueira, como ocurrió con otros magistrados y fiscales.

Por su parte, los 7 testigos propuestos por la enjuiciada magistrada declararon que Mosqueira tenía su despacho al día, que la misma trabajaba fuera del horario habitual, inclusive.

La causa N° 98/2022 caratulada: “Abg. Claudia Mosqueira, Jueza Penal de Garantías de la ciudad de Villarrica, Circunscripción Judicial del Guairá s/ Enjuiciamiento”, prescribirá el 29 de diciembre de 2023 , según el Jurado.

La investigación y enjuiciamiento a Mosqueira fue iniciada tras la publicación periodística titulada: “Jueza Penal de Garantías de Guairá no asistió a su Juzgado 43 días en cinco meses”.

Testigo: José David Bogado, presidente del Colegio de Abogados de Villarrica.

Su declaración testifical empezó el 9 de noviembre pasado, pero fue interrumpida por falta de quorum en esa ocasión y concluyó su audiencia este martes 14 de noviembre.

Bogado objetó que la jueza Claudia Mosqueira nunca fue sujeta de suspensión provisoria con salario básico como ocurrió con otros operadores de justicia. “Eso llamó la atención del Colegio de Abogados, utilizó su derecho a informarse sobre el resultado de auditoría realizada por la Corte y las publicaciones (periodísticas de denuncias) fueron solicitadas por el JEM e iniciaron el enjuiciamiento el 8 de noviembre de 2022″.

Bogado aclaró que el Colegio de Abogados de Villarrica no es denunciante ni es parte del enjuiciamiento a la jueza. Solo buscamos personas que trabajen, que cumplan los horarios establecidos”, finalizó el letrado.

Testigos propuestos por la jueza enjuiciada

Freddy Gustavo Nicolichia Kurth, de 59 años, abogado,

El abogado es también socio fundador del Colegio de Abogados de Villarrica, declaró que hace más de 20 años que ejerce la profesión.

Nicolichia Kurth, ante la consulta del defensor Pedro Rodolfo Mendoza dijo que existen otros dos colegios de abogados, aparte del que integra como socio.

El testigo dijo que las veces que concurrió al juzgado de la jueza Mosqueira que fueron unas 10 oportunidades en el transcurso del año pasado, siempre la ubicó en su despacho.

Nicolichia Kurth también dijo que el enjuiciamiento a la jueza era “injusto”. Se calificó como un abogado pasillero que trata de ganar el pan de cada día.

Luego calificó de “tema administrativo” al proceso en el Jurado. “Le cuestionan ausencias y permisos. Me informé de otros expedientes y la jueza tiene más del 97% al día que es lo que nos importa. No tengo expediente atrasado con ella. Tendrían que estar en el Jurado los directivos de Talento Humano o los directivos de la Corte, porque ellos son los que dan los permisos. No encuentro falencias en resoluciones torcidas de la jueza”, declaró.

Cuando el fiscal acusador del Jurado, Abog. Celso Ayala le preguntó por qué calificó de “injusticia” el procesamiento a la jueza, Nicolichia explicó que las cuestiones administrativas no deberían pasar por el Jurado. “Estos temas retrasan el desempeño y celeridad de expedientes a la jueza, a pesar que tiene más 97% al día”, reiteró.

El miembro Oscar Paciello le consultó a Nicolechia si trabajaba en el juzgado de Mosqueira, a lo que el testigo respondió que “le acompaño a otros colegas y trabajamos de esa forma”.

Testigo Mario Rubén Girala Velázquez, de 57 años, médico.

Este testigo dijo que le intervino a la jueza Claudia Mosqueira en dos oportunidades, en el 2019 y en el 2022. Indicó que prescribió un mes de reposo en 2019, y en el 2022 por un problema de hernia, le prescribió 30 días de reposo, más otros 10 días de reposo por dolor abdominal, y un cuadro de gastritis que tenía.

El medico aclaró que tuvo que recurrir al archivo de la ficha médica de la paciente para dar precisión de las fechas que relató.

Girala agregó que en varias ocasiones la jueza Mosqueira consultó por cuadro de dolor abdominal, por hernia, hace episodios obstructivos leves por lo que se le realiza tratamiento médico y reposo, indicó.

Testigo: Mario Jacinto Vázquez Estigarribia, de 75 años, médico cirujano.

Mario Vázquez Estigarribia, médico forense del Poder Judicial, dijo que en varias oportunidades tuvo que verificar si el los reposos médicos prescriptos eran veraces o no.

El galeno agregó que en varias ocasiones atendió a la jueza Mosqueira por dolores abdominales y le recetó medicamentos. Las atenciones médicas fueron en horario laboral y fuera de él, según indicó.

El Dr. Vázquez agregó que la jueza le dijo que fue operada de hernia umbilical, tuvo 30 días de reposo, y que eso es correcto. “Tengo 45 años de servicio y doy como mínimo entre 30 a 45 días de reposo. Yo le hubiera dado 45 días de reposo, de entrada”, indicó.

Dijo no recordar las fechas en que tuvo los días de reposo, pero sí recordó que tuvo 30 días de reposo con una extensión de otros 10 días.

Testigo: Derlis Carlos Jorge Ramírez Rivarola, 45 años, médico.

El Dr. Ramírez Rivarola dijo que era médico del Centro Médico Guaireño, pero aseguró que desconocía si la jueza tuvo o no intervención quirúrgica.

El médico dijo que varias veces le recibió a la jueza Mosqueira, pero que no recordaba si fue en horario laboral o no. Solamente dijo que tenía conocimiento que tenía dolores posoperatorio.

Testigo: Fiscal Alcides Ireneo Espínola Casco, de 52 años, abogado.

El agente fiscal de la Unidad Penal N° 3 de Villarrica, Espínola Casco aclaró que actualmente ya no preste servicio en la ciudad de Villarrica, que se encuentra en otro sitio.

El fiscal dijo que la jueza Mosqueira siempre resolvió las cuestiones sometidas a su conocimiento dentro de los plazos procesales. Además, todas las diligencias que le fueron solicitadas como constituciones, trabajos investigativos, traslados, siempre los hizo sin ningún problema.

También dijo el fiscal que recordaba que en el caso de un homicidio culposo, realizaron una diligencia como anticipo jurisdiccional de prueba, en horas de la noche.

El fiscal Espínola asimismo dijo que conocía que la jueza fue intervenida quirúrgicamente y que tenía dolores en el cuerpo.

Testigo: Rossana Figueredo Villalba, de 34 años, abogada.

La testigo relató que ejerce la profesión de abogada desde el 2012 o 2013, no recordaba con precisión. También dijo que no pertenecía a ningún gremio de abogados.

Consultada si conocía de algunas agremiaciones de abogados en Villarrica, dijo que conocía de la existencia de tres a cuatro.

Sobre la pregunta de si tenía conocimiento que la jueza Mosqueira abandonaba con frecuencia su despacho, la abogada Figueredo dijo que desconocía ese hecho. Indicó que como “pasillera” siempre que concurría a su juzgado la veía en su lugar de trabajo.

La abogada agregó que la jueza Mosqueira cumple a cabalidad sus funciones. “Saca en los plazos las resoluciones, es el juzgado que cumple los plazos aún sin importar que esté de turno, sin importar que sea un fin de semana”.

Testigo: Noelia Leiva Espínola, de 45 años, abogada.

La abogada Leiva Espínola declaró que hace 8 a 9 años que ejerce la profesión. Que no está asociada a ningún gremio de abogados, pero si está incluida en el grupo de WhatApps del Colegio de Abogados de Villarrica.

Dijo que como abogada pasillera, uno o dos veces estuvo en el juzgado de la jueza Mosqueira, pero que la misma estaba en su secretaría, y que desconoce que la magistrada se haya ausentado por varios días de su despacho.

Defensa desistió de tres testigos

Como las deposiciones de los testigos se iban realizando por vía telemática, y había problemas de conexiones de internet, el abogado defensor Pedro Rodolfo Mendoza decidió desistir de tres personas que debían aún declarar.

El abogado Mendoza alegó que no pretendían que se considere que la defensa de la jueza estaba chicaneando porque la prescripción operará en breve. Además, los testimonios brindados despejaron las dudas acerca de las ausencias injustificadas de la jueza, indicó.

La defensa desistió de los testigos, el agente fiscal de la Unidad Penal Especializada de Lucha contra el Narcotráfico de Villarrica Abg. Erico Alfredo Ávalos Alvarenga, la abogada Claudia Rolón Troche y el abogado Gustavo Alberto Bataglia Cáceres.

Las 43 ausencias de la magistrada

Según el informe de la Superintendencia, Claudia Jéssica Mosqueira Céspedes se ausentó 43 veces de su lugar de trabajo en menos de tres meses, de mayo a julio de 2022: 30 días por razones de salud, más otros 10 días que la Corte le concedió bajo la denominación de “permiso especial” y otros 3 días por “motivos particulares”, refieren los antecedentes.

Rechazan recurso de enjuiciada fiscala Cano

El pleno del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) rechazó por unanimidad el recurso de reposición que promovió la fiscala Stella Mary Cano contra el Auto Interlocutorio (AI) N° 37 del 27 de junio de 2023 por el cual se dispuso su enjuiciamiento de oficio, por presunto mal desempeño de funciones.

Los miembros del Jurado argumentaron que el Art. 35 de la Ley N° 6814/2021 “Que regula el procedimiento para el enjuiciamiento y remoción de magistrados judiciales, agentes fiscales y defensores públicos”, dispone que “ no será recurrible el auto de enjuiciamiento ”.

La causa que enfrenta en el JEM está identificada como N° 115/2023 caratulada: “Abg. Stella Mary Cano, Agente Fiscal de la Unidad Penal N.” 03, Sede N.º 01 de la Capital s/ Enjuiciamiento”.