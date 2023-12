Cierran ruta en Villarrica y exigen liberación de funcionarios detenidos

Con quema de cubiertas, explosión de fuegos pirotécnicos y cánticos como “ya estamos peor”, en referencia al lema de “vamos a estar mejor” utilizada por el Presidente de la República, Santiago Peña, y el movimiento Honor Colorado, funcionarios de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) de Villarrica, se manifestaron frente a la institución y realizaron el cierre intermitente de la ruta PY08 como medida de protesta en contra del gobierno por propiciar el proyecto de Ley que crea la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, aprobada a las apuradas por la Cámara de Senadores.

Los operarios se oponen rotundamente a la creación de la norma, que es muy cuestionada debido a que atenta directamente contra los fondos de los aportes que cada trabajador ha realizado para su jubilación, que además no cuenta con ninguna garantía.

En consecuencia, los funcionarios de la ANDE, en consenso a través del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Ande (Sitrande), resolvieron clausurar todos los servicios de la institución en todas las modalidades.

“No están garantizados los servicios de energía eléctrica en los hospitales, bancos y todas las instituciones públicas, esto es de forma indefinida, no tiene fecha de terminación hasta tanto haya una respuesta favorable. No estamos ajeno al control, pero estamos preocupados porque quieren meter la mano en la lata”, reclamó el delegado del Sintrande, filial Guairá, Ever Monges.

Piden liberación de detenidos y amenazan con apagón

Además de repudiar a los senadores cartistas que aprobaron de forma apurada el cuestionado proyecto de Ley, los manifestantes también exigen la liberación de sus colegas funcionarios detenidos y que están recluidos en la Agrupación Especializada por participar de las movilizaciones.

“Si no le liberan a los 31 compañeros que están detenidos en Asunción, esto va a continuar, en contra de este gobierno corrupto de Santiago Peña y sus secuaces, además de la mano negra que está detrás de esto. Ahora no hay garantías en la distribución de energía a nivel nacional, el sistema está en manos de Sitrande y hay compañeros que ya quieren hacer un apagón”, amenazó el sindicalista, Jorge Lara.

La manifestación de funcionarios de la ANDE se realiza de forma pacífica con cierre de ruta de forma intermitente y quema de cubiertas, sin registro de incidentes, según reportó el Oficial Segundo Luis María Sosa, jefe comisaría del barrio Santa Librada de Villarrica.

