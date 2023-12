A una semana del estacionamiento tarifado, no hay alternativas de transporte público

La aplicación del estacionamiento tarifado inicia el 2 de enero próximo y los ciudadanos que trabajan en Asunción, pero no viven en la capital, deberán pagar G. 4.500 por hora, lo cual totalizaría G. 500.000 cada mes. La excepción es para los asuncenos, quienes podrán tener una tarifa reducida de G. 270.000 mensualmente, confirmaron ya hoy desde la línea habilitada por Parxin.

Esos montos se deberán sumar al costo del combustible de cada trabajador, por lo cual para muchas familias ya les resultará inviable ir en automóvil al trabajo. El objetivo es ordenar la ciudad y desalentar el uso de los vehículos privados pero, ¿qué alternativas de movilidad pública se ofrecerán desde enero?

Municipalidad no tiene planes alternativos a corto plazo

Por un lado, el jefe de Gabinete de la Municipalidad de Asunción, Nelson Mora, respondió que los planes que tienen en cuanto a mejoras de buses internos son a largo plazo. Señaló que trabajan para lograr que las únicas 7 empresas de transporte interno se unan en un consorcio, con el fin de mejorar el sistema de trabajo.

Sobre qué beneficios traería ello, señaló por ejemplo que el ordenamiento será más sencillo y que así serán sujetos a créditos bancarios y con ello podrán renovar su flota de buses. “Primero ser más eficientes, trabajar en un solo trazo y que todas las empresas -bajo una sola bandera- puedan cumplir con todas las líneas que tienen concesionadas en Capital. Hay líneas que hace rato no se cumplen porque las empresas no funcionan, porque tienen vehículos chatarras o a las empresas simplemente ya no les da el cuero para cubrir esas líneas”, señaló Mora.

No supo precisar actualmente cuántos buses internos circulan en Asunción, pues admitió que muchos están inoperativos y son colectivos chatarra. “Tenemos actualmente 7 líneas en Asunción, de las cuales cuatro o máximo cinco están con capacidad de prestar un óptimo servicio”, indicó.

Ya iniciaron el proceso legal para el consorcio pero admitió que va a tardar unos 30 días, “quizás un poco más”, tener una conclusión positiva. “Es un plan a largo plazo, evidentemente, que tenemos que proyectar ya desde ahora, ojalá los tiempos se acorden y podamos tener soluciones más rápidos, expresó.

El carril único para mejorar circulación de buses en Asunción

Agregó que otro de los planes, que están siendo trabajados con el Viceministerio de Transporte, es el uso del carril único para colectivos, con el fin de agilizar el tránsito. Dijo desconocer detalles de otros planes del VMT relacionados a itinerarios de empresas que están bajo su control.

Aseguró que “parece que ahora por fin” están logrando trabajar en conjunto con el Viceministerio de Transporte y saben que están haciendo una tarea de reingeniería de sus líneas.

Consultado puntualmente de si hay alternativas válidas para los trabajadores a partir del 2 de enero, día del inicio del tarifado tarifado en Asunción, confirmó básicamente que no hay nada a corto plazo.

“El ordenamiento va a ir dándose a medida que vamos avanzando, es un proceso que se inició en esta administración y también es un proceso en el cual tenemos por fin el apoyo de la administración Central. Llevamos 4 a 5 meses trabajando con ellos y creo que hemos avanzado bastante, dadas las circunstancias, entendiendo es que es fin de año, presupuesto ya utilizado por el Gobierno anterior, yo creo que va a ser más eficiente y rápido a partir de enero. Ojalá que podamos ser más eficientes y más rápidos en dar soluciones”, expresó Mora.

Finalmente, destacó que 1.200.000 personas entran al día en Asunción, pero no pudo hablar sobre planes para esas personas que no viven en capital. “Eso depende exclusivamente de ellos, no manejamos esa parte”, dijo sobre mejoras en itinerarios de buses dependientes del Viceministerio.

Viceministerio no da respuestas

Por otra parte, intentamos por varias vías contactar con el viceministro de Transporte, Guido Benza, quien no respondió ante la consulta puntual de alternativas de movilidad pública para Asunción, ante la llegada del estacionamiento tarifado.

También contactamos con su equipo de prensa, quienes prometieron intentar gestionar una nota pero hasta el cierre de este material, no recibimos retorno.

A diario, miles de personas colapsan las paradas de buses en toda el área metropolitana, intentando trasladarse hasta la ciudad capital para trabajar. Los buses actualmente no dan abasto y la regulada es evidente, pese a que empresarios y desde el Viceministerio intentan negarlo.

Ante este panorama, muchos trabajadores están con la incertidumbre de qué harán desde el 2 de enero.