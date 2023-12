Villarrica se quedaría sin su teatro municipal

La Municipalidad recibió entre 2020 y 2021 unos US$ 888.000 para la obra de refacción y restauración del emblemático teatro, el 70% del préstamo no reembolsable prometido por el Gobierno de la República de Taiwán. Falta el 30% restante, un desembolso final de US$ 312.000, pero la Embajada de Taiwán confirmó a la comuna guaireña que no transferirá el último aporte, informó el intendente de Villarrica, Magín Benítez (PLRA).

Es que en el 2021, en época de pandemia del covid-19, el entonces intendente interino, el colorado cartista Alejandro Aguilera (ANR), actualmente diputado por Guairá, habría bicicleteado parte de estos fondos. Usó dinero de la donación extranjera para pagar salarios de funcionarios y otros gastos corrientes, que luego repuso con recursos propios.

“El embajador de China-Taiwán (José Chih-Cheng Han) nos ha dicho que él también está tomando cartas en el asunto. Porque esa donación si bien lo hizo generosamente, nosotros lo hemos defraudado y, desde luego, es dinero de los contribuyentes de su país. Y él está obligado a rendir cuentas también a su gobierno del buen uso de ese dinero”, indicó Magín Benítez.

Alega falta de gestión

Aguilera, quien era concejal municipal, estuvo al frente del municipio como jefe comunal interino entre febrero y noviembre de 2021. Al ser consultado sobre la malversación, fue esquivo en su respuesta.

“Hace dos años qué (Magín Benítez) ocupa el sillón de la Municipalidad. Y si él no puede hacer las gestiones para un simple desembolso, ¿qué te puedo decir? Es fácil echarle la culpa a Fulano, Sultano, Mengano; pero la realidad es que él tiene la lapicera, él es responsable de esa administración y tiene que hacer su trabajo”, declaró a los medios de prensa de Villarrica.

Las obras quedaron paralizadas hace tiempo y por falta de fondos la Municipalidad cesó los pagos a la empresa contratada para la restauración: MES Construcciones, del ingeniero Marcelo Sánchez. Igualmente, si bien la donación prometida era de US$ 1.200.000, el exintendente Gustavo Navarro (ANR), 2015-2020, adendó el contrato original y el monto terminó trepando a US$ 1.400.000. La obra debía haber finalizado en mayo del 2021.

