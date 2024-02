Sin acuerdo con UE la soja siempre tendrá mercado porque es commodity, explican

En el caso de que no se logren acuerdos debido a las exigencias de la resolución N° 1115/23 de la UE, igual no sobrarán granos en los silos de Paraguay y su impacto no sería grande como estima un gremio, ya que se trata de un commodity y la cosecha es de mayor calidad proteica que la de otros países, replicaron productores de la oleaginosa.