Ganadero propone amplio plan para impulsar al sector

La producción ganadera puede transformarse en Paraguay en el mejor negocio del sector, con el mayor saldo neto para el país, porque la mayor cantidad de los componentes del costo son nacionales y tienen muy pocos componentes e insumos importados, lo que es diferente a la agricultura, actividad en la que se da una relación inversa, explicó el Dr. José Pappalardo, miembro de la Regional Cordillera de la Asociación Rural del Paraguay (ARP).

Añadió que con las grandes áreas de campo de pastoreo de buena calidad disponible en el país y con la aplicación de las nuevas tecnologías, se puede duplicar el hato ganadero en un mediano plazo.

Señaló que con ello se tendría en forma directa el aumento de ingresos de divisas, creación de nuevos empleos directos e indirectos, crecimiento del aporte del sector al producto interno bruto, mayor crecimiento de la economía, que permitirá erradicar o disminuir radicalmente la pobreza.

Entre nueve puntos que tiene su propuesta, Pappalardo destacó que la reforma del Estado debe incluir la creación del Instituto Paraguayo de la Carne (IPC), para lo cual no necesariamente se deberá tener el consenso con los frigoríficos, porque se está demorando por más de 10 años por intereses espurios, según las expresiones del directivo de la Regional Cordillera de la ARP.

El Dr. José Pappalardo señaló además que se debe promover la reforma del Estado paraguayo para combatir el prebendarismo en todas sus formas, entre las que se destaca el nepotismo ante las escandalosas informaciones que se difunden por los medios de comunicación social.

“Se debe reducir drásticamente la cantidad de funcionarios públicos a la cantidad mínima necesaria para que cumplan con las funciones que le son propias dentro del marco de un plan global estratégico, plan táctico y operativo, con visión, misión y objetivos estratégicos que propendan a reducir la pobreza y mejorar los ingresos de la población en sus distintos estratos”, expresó.

Respecto al proyecto de creación del Instituto de la Carne, indicó que debería ser similar al INAC del Uruguay y que no hace falta buscar el consenso del sector de los frigoríficos.

“Todos los países exportadores o la mayoría (Argentina, Brasil, Uruguay, Nueva Zelanda, Australia, Chile, otros) tienen un Instituto de la carne, ente que ha permitido a estos países la clasificación, tipificación de la carne, el control de la faena, para que se apliquen las nuevas tecnologías y en los despostes de los animales, para la búsqueda de nuevos mercados que contribuyeron a aumentar los volúmenes y los precios de exportación”, indicó.

Comentó que con la clasificación y tipificación de la carne se podrá acceder a los mercados premium con precios de entre US$ 9.000 y 10.000 por tonelada, para ciertos cortes y cierta calidad. Agregó que el resto de los cortes se podría vender a más de US$ 4.000 por tonelada, y no a US$ 2.000 a US$ 2.500 por tonelada, como es el precio al que se vende a Rusia, como subproducto.

También refirió que al instituto de la carne se debería incorporar el organismo de control sanitario como ocurre en el INAC de Uruguay, con una mínima estructura administrativa y no una super estructura como Senacsa de Paraguay, que en la mayor parte del año tienen mucho tiempo ocioso, lo que les permite turnarse en las oficinas distritales o regionales, tomándose vacaciones que no están contempladas en la legislación vigente y durante todo el año, acusó.

“Los funcionarios de Senacsa deben estar orientados a cumplir con los objetivos del instituto de la carne y nunca se puede dar la situación de que, por un lado, la ARP considera que la sanidad animal debe ser libre de aftosa y de brucelosis con vacunación como el Uruguay para acceder a todos los mercados del mundo; mientras el Senacsa hace campaña para colgar la jeringa, liderado por su presidente, Dr. José Carlos Martin”, señaló Pappalardo.

En cuando al organismo Fundassa refirió que su creación para sustituir la anterior Aconasa, resultó todo un éxito por los resultados obtenidos desde el punto de vista sanitario, de acuerdo a las evaluaciones rigurosas de los auditores internacionales contratados.

“El estatus sanitario obtenido nos permite poder vender a todos los mercados que están habilitados para la exportación de carne paraguaya”, indicó.

Sin embargo, propuso que Fundassa debe mejorar en el rigor técnico sanitario y lograr mayor transparencia administrativa para reducir al mínimo el riesgo de un brote de alguna de las enfermedades que controla y la administración debe ser tan transparente para que nadie ni el más crítico pueda poner en duda o sospecha del buen manejo de los fondos que administra.

“Tal ves amerita hacer una nueva reingeniería de Fundassa en su estructura organizacional, considerando que la vacunación contra la aftosa se realiza menos veces que antes y en consecuencia a menor cantidad de animales; además, la vacunacion contra la brucelosis se da solo en los establecimientos que fueron sorteados y si aparecen en los análisis algún animal enfermo”, manifestó.

También habló del proyecto de ley para la creación de la Dirección Nacional de Catastro y Registro Público (Dinacare), que se tiene desde hace varios años. Dicha propuesta busca unificar en una sola institución a la Dirección Nacional de Catastro con la Dirección de Registros Públicos para no ser dos instituciones diferentes e independientes, porque una depende del Poder Judicial y la otra del Ministerio de Economía, del Poder Ejecutivo.

Señaló que: “actualmente las gestiones ante dichas dos instituciones generan una situación anárquica y burocrática, los trámites no terminan nunca en una transferencia de una propiedad, así es el caso de Adelaida S.A que está en 25 de Diciembre y no tiene ningún conflicto, ni de título, ni de dimensiones, ni de linderos y ya lleva más de 24 meses de gestión y no sabemos cuanto tiempo más durará para que termine el trámite y se pueda transferir”.

Por otro lado, también mencionó a la Dirección Nacional de Transporte, Dinatrán, que dicta una resolución por la cual se prohíbe a los camiones de transporte de ganado que puedan transportar carga general, sin ningún fundamento.

Encareciendo innecesariamente los costos de los fletes de las cargas generales que son necesarias para la explotación ganadera como ser balanceados, sales minerales, fertilizantes, semillas, combustible, provistas, otros que cada vez tienen mayor volumen y un mayor costo, al no poder usar nuestros propios camiones transganados.

“Se inició una gestión de la ARP ante la Dinatrán, a pedido de algunos ganaderos, pero hasta ahora no se ha derogado esa resolución”, lamentó.

En otro orden de cosas habló también del abigeato, que para combatirlo debemos presentar una lucha frontal en varios frentes, por ejemplo, en el transporte. Los controles no deben limitarse a los puestos fijos ubicados en lugares estratégicos, hay que sumar controles móviles que recorran todas las rutas de la República, propuso.

Asímismo dijo que el combate al abigeato también se debe ampliar hasta los mataderos. “Se debe faenar solamente en los mataderos habilitados y se tendría que exigir que todos los animales que se faenen vengan acompañados con todos los documentos que se establece en la legislación vigente en la materia”, acotó.

En el mismo sentido, refirió que la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (ex SET), ente que debe controlar en todos los negocios de venta minorista como almacenes, despensas, mini mercados, supermercados y negocios mayoristas, sobre la legalidad de los productos que se venden en estos sitios con énfasis especial en la carne, para contrarrestar el robo de ganado.

Solo 1.200 socios de la Rural están al día

Según Pappalardo, la Asociación Rural del Paraguay (ARP) tiene 3.000 socios registrados, de los cuales sólo 1.200 están al día con el pago de sus cuota. “Hay 150.000 ganaderos registrados en el Sigor del Senacsa, pero no tenemos la legitimidad mínima necesaria para representar al sector como lo estamos haciendo, debemos hacer una campaña de ofrecer servicios y captación a socios incorporando a los familiares de los ganaderos socios de la Rural como socios”, propuso.

También mencionó que se debe aumentar los ingresos de la ARP en forma exponencial, para poder contar con los recursos necesarios para dar un mejor servicio a los socios y defender en forma eficiente los intereses del sector; también, crear una conciencia favorable hacia el sector de toda la sociedad.

“Uno de los caminos para mejorar los ingresos es aprovechar el predio de la ARP en Mariano Roque Alonso de 23 hectáreas, que solo utilizamos durante la Expo, durante quince días, y que parece más una kermesse que una Expo”, lanzó.

En relación a la Unión Europea y su Resolución N° 1115/2023, que establece nuevas regulaciones y condiciones ambientalistas para la exportación de carne, manifestó que no se puede aceptar. “Recomendamos que no se firme con la Unión Europea ningún convenio mientras esté vigente esa resolución”, dijo.

Proponen China Continental en vez de Taiwán

En cuanto a los mercados de la carne habló de establecer relaciones diplomáticas con la República Popular de China, China Continental. “Las relaciones diplomáticas y comerciales entre los países se determinan por intereses y no por simpatía o afecto. China Popular condiciona que para tener relaciones diplomáticas y comerciales con ellos se debe romper relaciones con Taiwan”, comentó.

“No hay alternativa porque no hay un solo caso en que China Popular acepte establecer relaciones diplomáticas y comerciales con un país que no haya roto con Taiwan”, expresó.

Indicó que si en el Paraguay, como todos los países del mundo, prima en sus relaciones exteriores el interés de su población, debiera romper relaciones diplomáticas y comerciales con Taiwán y establecer las relaciones diplomáticas y comerciales con China Popular”.

Sin embargo manifestó que Paraguay se alinea con otros 12 países, todos más chicos y más pobres que el nuestro, siendo con Bolivia los más pobres de Sudamérica, entre los que mantienen relación diplomática y comercial con Taiwan, por lo que no estamos entre los 195 países que mantienen vínculos con China Popular y no con Taiwán.

Estimó que en el mercado de la carne, Taiwan compra en total 120.000 toneladas de carne vacuna y nosotros no alcanzamos a venderle 50.000 toneladas.

“China Popular compra entre 3,2 millones a 4 millones de toneladas por año, cifra que representa el 32% de la compra mundial de la carne bovina, pero Paraguay no accede a ese mercado, al que fácilmente podríamos venderle, de 400.000 a 500.000 toneladas.