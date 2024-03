Sentata para exigir transformador para Colegio Nacional de Villarrica

Desde hace tiempo que los estudiantes del emblemático Colegio Nacional de Villarrica sufren las consecuencias de los constantes cortes de energía eléctrica debido a la baja tensión del sistema con que cuenta la institución a raíz de la alta potencia que se requiere por la gran envergadura de las instalaciones de dos plantas y por los diversos equipos eléctricos que tiene, como acondicionadores de aire en las aulas, ventiladores, sala de computación, entre otros.

Esta mañana, al comenzar la jornada, ocurrió un corto circuito cuando encendieron un acondicionador de aire en el colegio. Bajó la llave principal y el sonido de la explosión causó un gran susto a los niños, relataron.

Como medida de protesta los niños y jóvenes realizaron una sentata en la explanada de la cancha deportiva del colegio, con carteles y cánticos para que las autoridades departamentales y locales solucionen al problema. El colegio nacional cuenta con más de 800 alumnos en los turnos mañana, tarde y noche desde el séptimo grado hasta el tercer curso de la educación media con varios énfasis.

La representante del Centro de Estudiantes del colegio, Ruth Martínez, indicó que están cansados de desarrollar sus actividades escolares de esa manera, sin poder utilizar los acondicionados de aire o los equipos informáticos, algunos de los cuales ya se quemaron a causa de los constantes cortes del suministro de energía.

“Hubo un corto circuito en la planta alta después de que se encendiera un aire acondicionado, la potencia de energía no aguanta la cantidad de equipos que hay. A veces nos turnamos, un curso usa el aire un tiempo y después otro curso, pero igual no aguanta. La solución es el transformador y seguimos esperando respuesta de la Gobernación”, expresó la estudiante.

La directora de la institución, licenciada Sirle Hasek, señaló que es un peligro seguir utilizando los equipos eléctricos de esa manera. Comentó que varios equipos, como un acondicionador de aire y una computadora ya se quemaron debido a los repentinos cortes de energía eléctrica.

“Lo de hoy realmente fue un susto, la explosión asustó a los niños, pero por suerte no pasó a mayores. Ya no podemos seguir así, con cortes de luz a diario, los niños no pueden desarrollar normalmente sus clases y los equipos también que se dañan”, refirió.

Costo sería unos G. 127 millones

El precio del transformador ronda los G. 127 millones que para la institución sería imposible de recaudar y desde el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) indicaron que tampoco cuentan con recursos para la compra del equipo.

El gobernador de Guairá, César Luis Sosa (ANR), se comprometió a gestionar el transformador ante la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) u otras entidades competentes, pero hasta la fecha no hay respuesta favorable.

“Hicimos la solicitud a la ANDE, pero resulta ser que la distribución de energía que tiene el colegio es de la empresa privada Clyfsa SA, por lo que la ANDE no puede hacer nada. Igualmente estamos viendo la forma de conseguir de otras instituciones golpeando puertas en Itaipú, Yacyretá o ver la forma de licitar la compra del transformador, pero alguna solución vamos a dar”, puntualizó el ejecutivo.