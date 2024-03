Madres piden que no se corte el desayuno en escuelas

En medio del proyecto de ley “Hambre cero en las escuelas”, el MEC planteó la escasez de presupuesto y madres piden que no se corte el desayuno en las instituciones educativas. Señalan que muchos niños dependen de la leche que se les entrega para recibir su primer alimento del día y, al mismo tiempo, no almuerzan si no tienen ese beneficio en sus colegios, por lo cual ambos son importantes.