Investigación del caso Marcelo Pecci: “No se justifica que levanten la bandera blanca”, dice su madre

Este jueves, el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, junto con el de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán, mantuvo una reunión con Maricel Albertini, madre del fiscal Marcelo Pecci, quien había sido asesinado en Colombia el 10 de mayo del 2022.

Esta reunión fue “informativa” y en esta se puso “al tanto de las cosas que están haciendo” en referencia a la investigación por el asesinato del agente paraguayo, según comentó Albertini, quien también aseguró salir “conforme” de este encuentro.

“Nada muy especial; no hay cosas claves de dónde se puede agarrar y se dice tal cosa, pero cómo pueden decir que fuiste vos, tienen que tener fundamentos para poder actuar, y decir por decir no es la forma”, agregó.

Asimismo, apuntó que la investigación avanza “muy lentamente” pero, pese a esto, mantiene sus esperanzas en que llegarán a identificar al autor moral del crimen del que su hijo fue víctima.

Por otra parte, comentó que rezó para que una de los condenados por este caso, Margareth Chacón, pueda aportar datos relevantes, ya que sería “quien sabe y tiene toda la clave de este crimen”.

“Ella sabe y ella recibió el dinero pero no habla”, lamentó.

Finalmente la madre de Marcelo Pecci consideró que las declaraciones del fiscal general sobre “Mandrake” serían algo “que se le escapó sin querer”.

“Si yo sabía (quien mandó asesinar a su hijo) haría justicia por mano propia... lamentablemente, no sé. Es terrible, un dolor muy grande, pero yo no voy a parar mi lucha. No se justifica que levanten la bandera blanca (en referencia a los investigadores); ellos tienen que pelear hasta su último día para tratar de llegar a ver quién fue el que ordenó este crimen”, finalizó.

