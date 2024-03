Medicina: médicos insisten en renuncia de Federico Mora al Cones

El presidente del Círculo Paraguayo de Médicos, el doctor Jorge Rodas, manifestó esta tarde que desde el gremio insisten en la renuncia de Federico Mora del cargo de presidente del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), luego de aprobar en tiempo récord cuatro carreras de Medicina en los inicios de su gestión.

Según el Círculo, Mora demostró que no está preparado para el cargo de presidente del ente rector de la Educación Superior en el país. “No tiene las competencias mínimas para ocupar el cargo, por eso hizo el papel de charlatán frente a unos 100 médicos, habla mucho y no entiende de lo que dice”, afirmó Rodas.

El especialista se refirió al conversatorio organizado el jueves por la Academia de Medicina, donde participó el viceministro de Educación Superior y presidente del Cones. “No le pedimos su renuncia inmediata, puede ser más temprano o más tarde, que no se dé ahora que está con tanta presión. Pedimos que reflexione un poco y que luego se dé su salida”, agregó Rodas.

El Círculo informó esta tarde que solicitarán al Cones una auditoría independiente para evaluar las condiciones de las cuatro carreras de Ciencias Médicas aprobadas en dos meses durante la gestión de Federico Mora.

Estas cuatro carreras aprobadas por el Cones se otorgaron a la Universidad Nordeste del Paraguay (UNDP) con sede en Santa Rita, a la Unigran, cuyo local habilitado para Medicina se encuentra en Capiatá, la Universidad Leonardo Da Vinci, con sede en Hernandarias y la Universidad Hernán Saavedra, de Pedro Juan Caballero.

El doctor Rodas agregó que la aprobación en general de la resolución que suspende de manera temporal la habilitación de más carreras de Ciencias Médicas es para celebrar.

“Nosotros estamos muy contentos realmente, esto es lo que buscamos desde hace mucho tiempo y luego de tanta lucha se aprobó; es un avance muy importante”, manifestó.