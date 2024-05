Paro de transporte: tripartita queda en cuarto intermedio

El viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, confirmó que la reunión tripartita con autoridades y Cetrapam se declaró en cuarto intermedio hasta el 16 de mayo. De esta manera, sigue vigente el paro de buses anunciado para el 20 de mayo.

“Les decimos que estas medidas son desacertadas y no construye. Pedimos que tomen consciencia, que el país no necesita este tipo de acción”, sostuvo el viceministro sobre el anuncio del paro por parte de un sector empresarial.

Aclaró que desde el Gobierno, exhortaron al sector de empresarios de transporte en levantar el anuncio del paro; sin embargo, respondieron con una negativa.

Pidió además a cada empresa de transporte a tomar una decisión independiente y sabia de dejar el paro.

Espera que finalmente puedan encontrar una solución para que el paro no se lleve a cabo. “Apelamos a la sabiduría del gremio de tomar la decisión de levantar el paro”, dijo.

Gobierno podría tomar medidas jurídicas

El viceministro no descartó la medida de apelar a una medida jurídica si el servicio de transporte público no es cumplido. “Sin duda se analizan todas las medidas. Si un servicio esencial no es cumplido, se tomarán medidas”, sostuvo.

Solo una agrupación de transportistas, de los tres que existen, está ejerciendo presión para el paro de transporte. Por su parte, las dos agrupaciones restantes no se adhieren a esta medida de fuerza.

Cetrapam no se cierra al diálogo, dice su representante

Por su parte, César Ruiz Díaz, representante de Cetrapam, sostuvo que la agrupación de transportistas no llegó a un acuerdo con el gobierno. “No queremos nada que esté fuera de la legalidad ni que esté exento de un análisis técnico”, sostuvo.

Aclaró que la Cetrapam quiere que el Viceministerio de Transporte diga cuánto es el número final que ellos tienen como tarifa del transporte público. “Nosotros tenemos que cobrar los meses de marzo y abril. Eso es sinónimo de deuda”, señaló.

Sobre la falta de adherencia de los demás gremios, el representante de Cetrapam demostró respeto a las decisiones de los demás grupos empresariales. “El paro es el último eslabón ante tantas promesas incumplidas y que tiene un rango inconstitucional”, dijo.