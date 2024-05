Defensa de Erico Galeano pide más tiempo para acceder a pruebas

El senador Erico Galeano Segovia, acusado por presunta asociación criminal para el tráfico de cocaína y lavado de dinero proveniente del narcotráfico, planteó a través de sus abogados un recurso de reposición con apelación en subsidio contra la providencia por la cual el juez de Garantías Osmar Legal admitió la acusación fiscal y fijó para la audiencia preliminar para el martes 18 de junio, a las 07:30 hs.

El recurso fue planteado bajo patrocinio de los abogados Cristóbal Cáceres Frutos, Víctor Dante Gulino y Álvaro Cáceres, con el argumento de que necesitan más tiempo para acceder a los 7 tomos y 37 anexos de la carpeta fiscal, que representan unas 13.400 fojas; a fin de preparar la defensa para la audiencia preliminar.

“La acusación del Ministerio Público fue presentada el viernes 24 de mayo; y entre el jueves 23 y ese viernes 24 la fiscalía incorporó actuaciones con ofrecimientos de pruebas que no corresponden, como la acusación en el caso A Ultranza, que no corresponden porque no pueden ser objetos de juicio”, expresó Cáceres Frutos.

El letrado agregó que su cliente, el senador Erico Galeano, se encuentra en un estado de absoluta indefensión ya que no fue notificado de las actuaciones del Ministerio Público en la causa principal del caso A Ultranza, ya que estas fueron agregadas a la carpeta fiscal de la causa que afronta el legislador colorado horas antes de presentarse el requerimiento conclusivo.

Juez analizará recurso de Erico Galeano

El juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia, interino del juzgado que está a cargo del magistrado Osmar Legal, programó para el lunes 3 de junio la audiencia de reposición, a fin de estudiar el recurso planteado por la defensa del senador Erico Galeano, y resolver si corresponde postergar la audiencia preliminar.

La diligencia estará a cargo del juez de Garantías Especializado en Crimen Organizado Osmar Legal, titular de la presente causa penal, quien ya estará de vuelta luego de tomarse unos días de vacaciones, según informaron fuentes judiciales a nuestro diario.

En caso de que el magistrado rechace el planteamiento de la defensa, el caso será remitido a la Cámara de Apelaciones para que un tribunal analice el argumento de la defensa del parlamentario acusado de presunta asociación criminal y lavado de dinero, en el caso A Ultranza Py.

La acusación fue presentada en la madrugada del viernes 24 de mayo por parte de los fiscales Silvio Corbeta Dinamarca, de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción; y Deny Yoon Pak, de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico.

Acusación por nexos con “Tío Rico” y Marset

Según la acusación fiscal, el senador no solo obtuvo beneficios económicos a sabiendas de que provenían de la actividad ilícita de la organización liderada por el acusado Miguel Ángel “Tío Rico” Insfrán Galeano y el uruguayo Sebastián Marset Cabrera, dedicada al tráfico internacional de clorhidrato de cocaína, sino que también el legislador colorado habría permitido que el primero pueda introducir al sistema financiero legal sus activos, con la compra de un bien inmueble en el condominio “Aqua Village” de Altos.

Precisamente el ahora legislador acusado vendió su inmueble por un precio mucho mayor al valor del mercado, en plena época de emergencia sanitaria por la pandemia de covid-19, porque sabía con seguridad que obtendría la suma que solicitó en su oferta, además cobró en efectivo, sin pasar por los rigurosos controles de los entes pertinentes, de acuerdo a la hipótesis del Ministerio Público.

La Fiscalía resalta en su requerimiento conclusivo que el senador Erico Galeano invirtió el dinero que recibió de los traficantes de cocaína, en el Club Deportivo Capiatá, específicamente la suma de G. 10.379.049.589.

Otra circunstancia que refuerza el vínculo del senador Erico Galeano con Miguel A. Insfrán es que en el allanamiento realizado el 26 de febrero de 2022, en el inmueble en cuestión, la comitiva encabezada por la fiscala antidrogas Fabiola Molas incautó la factura de servicios de la ANDE que está a nombre del legislador colorado ahora acusado.