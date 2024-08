Caso Metrobús: exministro Jiménez Gaona recusa a juez y suspende preliminar

El ex ministro de Obras Públicas y Comunicaciones Ramón Jiménez Gaona presentó recusación contra el juez de Garantías que está a cargo de la causa abierta por el caso Metrobús y en consecuencia, se suspendió la audiencia preliminar, cuyo inicio estaba previsto para este lunes. La Fiscalía pide que el ex titular del MOPC y otra ex funcionaria acusada vayan a juicio oral y público, por presunta lesión de confianza.