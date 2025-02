“El dinero es volátil”: Nenecho admite que desvió dinero de bonos para otros fines

Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), intendente de Asunción, admitió este jueves haber usado los G. 500.000 millones en bonos emitidos para obras, en otros gastos. “Cuando asumimos, en el año 2020, recibimos un saldo de bonos de la administración anterior, así como recibimos también deudas; y nosotros emitimos bonos también en mi administración y utilizamos... Nosotros usamos la figura de la caja única, en donde toda la plata va a una misma bolsa y dentro de esa bolsa, se utilizó para todo lo que compete al municipio, los servicios que presta, maquinarias, herramientas, obras de infraestructura”, dijo a la emisora La Unión esta mañana.

El intendente se lanzó contra las denuncias de ABC Color sobre el desvío de ese dinero, producto de la colocación de bonos, en contra de lo que establece la ordenanza de la cuenta única, la 175/2018, que refiere que solo las “letras del tesoro público municipal” colocados a un plazo no mayor de un año, podrán ser utilizadas para la “cobertura del déficit temporal de la administración municipal”.

En junio del año pasado, Nenecho había hecho aparecer una supuesta reglamentación a la ordenanza, la resolución 2.424/2019. El documento tenía fecha del 31 de diciembre de 2019, asueto, y en él definía los “recursos del crédito público” como parte de la cuenta única. Sin embargo, el mismo intendente había negado la existencia de esa reglamentación, a la Contraloría General de la República, en 2020.

Suelto de cuerpo, durante la entrevista Nenecho admitió el incumplimiento de la ordenanza para bicicletear las obligaciones de su administración con dinero producto de los bonos emitidos. En su artículo 197, la Ley Orgánica Municipal prohíbe las utilización de crédito público para financiar gastos corrientes.

Niega crisis, pero admite que “cuenta única” lo salvó

El intendente se lanzó además contra los concejales que hablan de crisis financiera en la Comuna. “Todos los funcionarios cobraron sus salarios, hemos honrado absolutamente todas las deudas que teníamos, ya sea de bonos, intereses de bonos de mi administración o de la anterior. Hemos cumplido con los proveedores que tenían su certificado para ser abonado, estamos al día con la caja de jubilaciones”, dijo.

Sin embargo, reconoció que en los años 2020 y 2021, los ingresos de la Comuna fueron muy inferiores a sus egresos. “Nuestro presupuesto ejecutado en el año 2020 fue de más de G. 700.000 millones y la recaudación fue G. 650.000 millones. Si no era por la figura de la caja única, no íbamos a poder cubrir. En el 2021 la misma cosa, no se recaudó lo que nosotros presupuestamos, porque estábamos todavía en pandemia y los gastos fueron más de lo que se recaudó. De ahí es donde sale el supuesto monto, que tampoco es así, de G. 500.000 millones”, aseveró.

Rodríguez volvió a tirar el fardo contra la administración anterior a la suya, durante la que fue presidente de la Junta Municipal. “De la administración anterior yo heredé G. 950.000 millones de deuda, que ya hemos abonado más del 60%. En noviembre tuvimos que pagar antes del (día) 15, G. 15.000 millones de cuotas del tema de bonos y préstamos y el (día) 25 otros G. 15.000 millones. En diciembre tuvimos que honrar salarios, aguinaldos y cuotas otra vez de préstamos. Ahora, en enero pasado, abonamos G. 48.000 millones de bonos, de bancos, eso aparte de salarios, pago a proveedores”, dijo intentando demostrar solidez financiera.

Nenecho, a su vez, intentó desarticular los señalamientos sobre el apuro por vender activos municipales, como las 6 hectáreas de la Costanera Norte que intentó rematar a fines de 2024. Dijo que con la fallida subasta se demostró que no había urgencia. “Desde agosto vengo escuchando que la Municipalidad está en quiebra técnica, que Nenecho depende de rematar las tierras. ¿Qué pasó, vendimos o no vendimos las tierras? Igual honramos nuestras deudas en diciembre”, agregó.

“Dinero es volátil”, dice Nenecho

En un claro intento por minimizar su responsabilidad, Nenecho se refirió a la “aparición” de unos G. 400.000 millones de bonos en el presupuesto 2025, luego de la desaparición de unos G. 500.000 millones del balance financiero de 2023 y de las cuentas municipales.

“Ahora están diciendo: ‘cómo, si no tenía saldo en los bonos, ahora tiene’, y justamente, el dinero es volátil, lo que ingresa nosotros vamos utilizando”, admitió.

Sin embargo, la Fiscalía investiga el desvío de los G. 500.000 millones como supuesta lesión de confianza, crimen castigado con una pena mínima de 5 años y una máxima de 10 años, de acuerdo a la gravedad.

En julio del año pasado, tras la denuncia de ABC Color, la Contraloría General de la República (CGR) emitió un informe, previo análisis, en el que confirmó que la figura de la cuenta única no podía ser utilizada y confirmó el desvío de los fondos, considerando que está expresamente prohibido en la Ley Orgánica Municipal.

La Contraloría además dijo entonces que Rodríguez se negó a responder debidamente los ítems solicitados relacionados con la ejecución oficial de los gastos e ingresos de los periodos 2022 y 2023. Tampoco entregó los extractos de todas las cuenta bancarias, no solo la de los bonos. En particular sobre estos, dijo que el Ejecutivo Municipal realizó pagos de gastos corrientes por un total de G. 492.000 millones con los fondos en la modalidad de cuenta única, sin adjuntar los documentos de respaldo y sin detallar el origen de los fondos o recursos utilizados, incumpliendo la Ley Orgánica Municipal, entre otras irregularidades.

La Contraloría remitió un reporte de indicio de hechos punibles al Ministerio Público, que abrió una carpeta fiscal y realizó un allanamiento de la sede municipal para la obtención de documentos no entregados por la Comuna.

ABC se comunicó hoy con la fiscal Marlene González, una de las encargadas de la investigación, para conocer el avance de la causa. La agente señaló que todos los documentos remitidos por la Municipalidad obran en la Dirección de Análisis de Información Estratégica (DAIE) del Ministerio Público para el análisis financiero, pero que son muy numerosos. Sobre el tiempo para presentar imputación, dijo que con el allanamiento a la municipalidad los plazos se cortaron y que todavía es difícil determinar en cuánto tiempo más podrían haber novedades.