MEC y los uniformes por US$ 6,6 millones: modifican exigencias tras las protestas

La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) informó hoy, en su sitio web, el levantamiento de la suspensión del proceso de licitación 2/2025, con ID 460.049, llamado del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) para la adquisición de uniformes escolares por G. 52.000 millones (unos US$ 6,6 millones).

La decisión de suspender temporalmente el proceso se había dado debido a cuatro protestas presentadas por cuatro empresas, que reclamaron al MEC los excesivos requisitos del Pliego de Bases y Condiciones (PBC), con sospechas de direccionamiento. El cierre del proceso de protesta, lo realizó la DNCP ayer, jueves, y la fecha de entrega de ofertas y apertura de sobres pasó del 7 al 27 de febrero.

Entre los cuestionamientos estaba la exigencia de que los concursantes cuenten con 200 costureros en relación de dependencia, registrados en el IPS, cuando son escasas las fábricas del rubro textil que tienen esta cantidad de trabajadores.

Además, el PBC exige una capacidad de producción de 10.000 prendas por día y la proveedora debía contar con una fábrica propia o alquilada con una extensión de 1.500 m2. Otro de los puntos llamativos entre los requerimientos es que el oferente debe justificar el uso de algodón orgánico con reducción del 50% en consumo de agua en el proceso de teñido, además de asegurar condiciones de comercio justo en la cadena de suministro.

MEC y los uniformes: “nada irregular ni direccionamiento”, dice ministro

El ministro de Educación, Luis Ramírez, afirmó hoy que no existe “nada irregular ni direccionamiento” en la licitación N° 2/2025, ID 460049 para la adquisición de uniformes, consistentes en dos remeras blancas y una campera azul tipo buzo, destinados a alumnos de 22 distritos priorizados según índices de pobreza.

Las sospechas de direccionamiento, empero, se dieron porque dos de las tres empresas consultadas para estimar los costos de esta licitación, tienen a la misma persona entre sus directivos. Se trata de Andrés Gwynn, empresario colorado dueño de Texcin Group y de Basic Group. El presupuesto planteado por Texcin, de G. 220.000 por paquete, fue fijado como base para el proceso y coincide con lo que el MEC había previsto para la compra de uniformes, en su presupuesto 2025, unos US$ 6,6 millones.

Gwynn es socio del presidente de la ANR, Horacio Cartes y fue su consultor internacional cuando era presidente de la República. Una tercera empresa, Textil San Francisco, figura a nombre de Gwynn y de Chiara Capdevilla, actual pareja de Cartes. Casualmente, las tres empresas mencionadas cumplen con lo requerido por el MEC para confeccionar los uniformes.

MEC modificó PBC luego de protestas

Si bien el ministro de Educación, Luis Ramírez, minimizó esta mañana, en una rueda de prensa, los reclamos respecto al PBC del llamado a licitación, terminó admitiendo que modificaron algunos puntos luego de las protestas presentadas ante Contrataciones Públicas.

“La más importante de todas (modificaciones) es el nivel de consorcios, para llegar a 200 (costureros) ahora se puede juntar una firma que tenga 150 con otra 50 y ahí completan lo que necesitamos”, aseguró Ramírez.

Según el titular del MEC, con esta medida se fomentan nuevamente la industria nacional y las alianzas en el gremio, que tienden al desarrollo.

Sobre las coincidencias entre el PBC y las posibles empresas oferentes que fijaron los precios de uniformes, Ramírez indicó que “a alguna empresa le tenemos que consultar, no podemos preguntarle a una despensa”. Remarcó que las consultas no son vinculantes y que si bien las consultadas para fijar precios pueden participar, no ven anomalías en el procedimiento.

Plantean reglamentar el uso de uniformes en las escuelas

Ramírez afirmó que hay quejas de los padres sobre todos los tipos de uniformes que se exigen en las instituciones educativas, como el uniforme de gala, el de todos los días, el de deportes y el de los viernes.

“En algún momento tenemos que pensar y reglamentar el tema del uniforme, la ropa de la escuela, ahora, lo concreto es que vamos a dotar de ropas, vestimentas, a 236.014 estudiantes de 22 distritos priorizados por niveles de pobreza, porque como ya dijimos, encontramos que no van a la escuela por falta de ropa“, aseveró.