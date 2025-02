Nenecho sobre bonos usados para salarios: “El dinero es volátil, es la misma cosa”

El intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez, confirmó que la deuda financiera de la municipalidad de la ciudad capital alcanza los US$ 242 millones, pero dijo que “se sumó todo en una misma bolsa”. Aseveró que unos US$ 195 millones son de bonos emitidos para honrar deudas de administraciones anteriores.

“Desde un primer momento asumí: yo fui el intendente que más endeudó al municipio, pero, en contrapartida, el que más obras hizo estando al frente del municipio”, afirmó.

Argumentó que las obras más grandes de la historia municipal las encaró su administración y que para ello la Comuna debía endeudarse.

“Yo no me iba a dedicar a pagar deudas de administraciones anteriores, tenía que hacer algo al respecto. Como, lógicamente es sabido, que la recaudación no era suficiente”, señaló.

Rodríguez insistió en que los contribuyentes no pagan sus deudas y que solo en impuestos los asuncenos deben US$ 5 billones al municipio. “Si me iba a dedicar a pagar la deuda, no iba a poder comprar una motosierra”, refirió en otro momento.

“Es la misma cosa”, dice Nenecho sobre bonos para salarios

Con respecto al uso de bonos para cubrir gastos corrientes, es decir, pagar salarios, primeramente reiteró que se valieron de la figura de la cuenta única y que gracias a ello pudieron “hacer frente a todos los problemas del municipio”.

“La ventaja de la cuenta única es justamente esa, que uno puede ir cubriendo los compromisos cuando surja la posibilidad. La plata de los bonos está siendo utilizada en obras, porque el dinero es volátil, es la misma cosa”, declaró en contacto con ABC Cardinal esta mañana.

“Nosotros no hicimos operaciones de crédito público para gastos corrientes. Nosotros hicimos las emisiones de bonos para las obras que estamos haciendo”, aseveró.

¿Por qué no disminuye la sobrepoblación de funcionarios?

En otro momento, el intendente minimizó el alto gasto que debe cubrir cada mes la municipalidad por la sobrecarga de funcionarios. “No son salarios siderales, no mueven la aguja”, argumentó.

“Poco más de US$ 4 millones”, aseveró. Nenecho afirmó además que no puede disminuir la cantidad de funcionarios porque se expone a demandas por despido injustificado, pero confirmó que nunca hizo un análisis con respecto al desempeño de los contratados y nombrados.

También dijo que será más caro tercerizar los servicios y que la ciudad necesita de muchos funcionarios operativos. “La Municipalidad de Asunción es gigante, más o menos cumple funciones de cuatro a cinco ministerios y tiene muchísimas dependencias, muchísimas funciones”, argumentó.

Dijo que en administraciones pasadas se tomaron “medidas populistas” al recortar personal y a causa de ello la Comuna ahora está pagando indemnizaciones.

