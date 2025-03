Paraguay tenía 741 camas UTI en pandemia, pero 132 ya no existen

Entre el 2020 y el 2022, años en que Paraguay enfrentó la pandemia del covid-19, los hospitales del Ministerio de Salud Pública (MSPBS) sumaron 741 camas de terapia intensiva, dividas en adultos, pediátricos y neonatales. Según archivos de ABC Color, el entonces responsable de la Dirección de Terapias, doctor Ángel Núñez, destacó que el país había crecido cerca de un 100% en camas terapizadas, considerando que hasta 2019, se disponía tan solo de 380 camas en las Unidades de Terapia Intensiva (UTI).

Lea más: Ante muertes de bebés por falta de UTI, esto planea el Ministerio de Salud

Tres años más tarde, la cifra de camas no aumentó. Por el contrario, descendió a 609 camas en cuidados intensivos, según datos proporcionados por el doctor Arturo Cáceres, actual director de Terapias de Salud Pública. Conforme la información proporcionada por el médico, en UTI adultos se dispone de 361 camas, en pediatría se cuenta con 106 camas, mientras que en neonatología están habilitadas 142 camas.

El médico, quien ocupa el cargo desde hace tres semanas, afirmó que las 132 camas menos que se tienen actualmente obedece a que esos lechos fueron donaciones que posteriormente quedaron en desuso por falta de soporte y mantenimiento.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Hospital de Trauma exige destitución de ministra Barán, por inoperante, negligente y mentirosa, afirman

“En ese momento (pandemia), hubo muchos equipos que se donaron y con eso se habían hecho muchas camas. Pero esas donaciones vienen sin soporte de mantenimiento ni nada y, entonces, se desgastan esos equipos y van quedando en desuso”, sostuvo.

UTI: Paraguay tiene 132 camas menos que en pandemia

Cáceres aseguró que actualmente, el Ministerio de Salud trabaja en recuperar esas camas y dotarnos de equipos nuevos a fin de ampliar el servicio terapizado en diversos puntos del país.

“Lo que ahora se está haciendo es tratar de recuperar esas camas ya con equipos nuevos, porque esos equipos que fueron donados y demás cosas, quedaron en desuso. Al ser donado no tenés representante, no tenés mantenimiento y, como son equipos electrónicos tarde o temprano se van desgastando. Ya van varios años (de la pandemia)”, afirmó.

Lea más: Bebé nació muerto en el nuevo Hospital Materno Infantil de Coronel Oviedo y padres denuncian negligencia médica

El médico continuó y dijo: “Aparte hay una realidad, muchas terapias eran modulares que se habilitaron en contingencia, eran como esas campiñas de guerra, o sea, se habilitaron por la situación que ameritaba. Muchos de ellos (camas) se habilitaron con lo que había".

Problema histórico es la falta de recursos humanos, afirman

El director de Terapias resaltó, además, que el principal problema para aumentar la cantidad de camas UTI siempre ha sido el déficit de médicos intensivistas. Afirmó,que la habilitación de más terapias “es mucho más complejo” de lo que aparenta.

“El problema históricamente fueron los recursos humanos; no tenemos la cantidad de especialistas. Se estiró todo lo que se pudo en ese momento (pandemia) porque era un momento de guerra, pero después se tuvo que optimizar los recursos humanos para tratar las patologías crónicas que siempre tenemos. Es una mezcla de cosas. Lo que se está trabajando ahora es volver a equipar todas esas terapias y tratar de optimizar los recursos humanos”, enfatizó.

Lea más: Obstetras denuncian inoperancia e improvisación y piden a Santiago Peña “escuchar al pueblo”

El doctor Cáceres indicó que a fin de ampliar la cantidad de médicos especializados, incluso se trabajó “una ley de estímulo” para la práctica de la medicina crítica.

“La Ley 7259/2023 toca tres puntos principales para que la especialidad sea más atractiva. Se trabajó esa ley, para que hoy, este año, históricamente tengamos la mayor cantidad de egresados en terapia intensiva adultos y niños. En los últimos años, la gente ya no quería hacer terapia intensiva, por todo lo que implica”, expresó.

“No es máquina nomás, no es un respirador nomás, no es una cama electrónica nomás. Sino que necesitas también el técnico especializado que maneje todo y, eso es lo que no estábamos teniendo más. Nuestros médicos ya no querían más hacer, veían que era muy desgastante, demasiada exposición, incluso muchos morían jóvenes, trabajando”, agregó.

Lea más: Tragedia en Ñeembucú: otro bebé fallece por falta de UTI, en ala materno infantil recién inaugurada

Cáceres indicó que actualmente, incluso los médicos intensivistas que estaban fuera del sistema realizando otras funciones como profesionales de la salud, están volviendo “porque tienen otro estimulo”.

Convenio con sector privado, sigue vigente

Sobre el convenio del Ministerio de Salud con el sector privado para la derivación de pacientes a terapia intensiva, el médico afirmó que el acuerdo continúa vigente como plan de contingencia.

“Hay vigencia, pero es muy poco (lo que se usa), es según la necesidad. Se hizo un nuevo llamado porque el problema es sobre todo con los pacientes que están a cierta distancia”, afirmó.

Lea más: Salud Pública designa a Saúl Recalde como nuevo viceministro, tras muerte de un recién nacido

Consultado sobre en qué casos se hace uso de este acuerdo, considerando que durante las últimas semanas varios pacientes debieron ser llevados a sanatorios privados por la falta de camas terapizadas públicas, el médico respondió: “Si ahora salta una epidemia de dengue, por ejemplo, y en un sácate todas las unidades se llenan, ahí se le tiene como opción al sector privado, que puede dar un oxígeno en auxiliar a los pacientes. Sigue vigente eso, porque hay que tener un plan de contingencia”.