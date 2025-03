Esto concluye investigación del MDS sobre el “kure caldo” de Comepar

La Asesoría Jurídica del MDS concluyó que no existen elementos que sustenten un incumplimiento contractual por parte de Comepar S. A., luego de que la directora, docentes, estudiantes y padres denunciaron la supuesta provisión de alimentos en mal estado en la escuela San Jorge de Mariano Roque Alonso.

“Entre los detalles descritos en el considerado de la resolución, se indica que la distribución se realizó dentro del horario adecuado según las actas de recepción de alimentos y los informes de auditores”, dice parte del informe.

Agregaron que la investigación evidenció “una actitud poco colaborativa por parte de la directora, Mecedes Jacquet”.

En el informe indican que la directora, además de no proporcionar testigos que corroboraran sus denuncias, impidió la entrega oportuna de las grabaciones del circuito cerrado que, si las hubiese entregado antes de los siete días posteriores al hecho denunciado, hubiera podido aportar claridad.

Esto dice el informe de la investigación por el caldo de chancho

De acuerdo a lo publicado por el MDS, señalan que la directora y la vicedirectora de la escuela San Jorge tampoco prestaron declaración formal, lo que supuestamente limitó significativamente la posibilidad de obtener información objetiva sobre el desarrollo del servicio.

“Paralelamente, se han recolectado múltiples testimonios de instituciones adyacentes que, en el mismo día, consumieron el mismo alimento preparado por la empresa Comepar S. A. sin que se haya reportado ninguna irregularidad o rechazo del alimento”, refiere.

Por último, agregaron que la investigación detectó la manipulación inadecuada de desechos alimentarios en la institución.

“También se verificó que se incentiva la recolección de sobras de alimentos en recipientes no aptos, lo que daría pie a una supuesta redistribución de dichas sobras, por lo que se recomienda la implementación de medidas correctivas”, concluye el informe.

Denuncia de caldo de chancho

Luego de que el medio NPY mostró el 27 de febrero en vivo un caldo con carne de cerdo que se estaba sirviendo en la escuela San Jorge, de Mariano Roque Alonso, en el marco del programa “Hambre Cero” del gobierno, mucha gente reaccionó con repulsión.

Según la directora de la institución, Mercedes Jacquet, ella no se encontraba al momento de servir la comida. Sin embargo, luego comenzó a recibir una serie de reclamos sobre que lo servido era “incomible”.

“Yo me asusté; para mí es la primera vez que traen así en esta condición. Un caldo de chancho y las verduras parece que no se cocinaron; se hizo con grasa y no carne. Esto hay que mejorar y cambiar, acá se trata de niños; este gobierno era excelente para mí”, fue parte de lo que mencionó la docente en aquella ocasión.

Por su parte, la proveedora alimentos a esta institución es Comepar S. A., firma que emitió un comunicado luego del conocimiento público del caso. Según la empresa, los recipientes en los que estaban en caldo “no pertenecen a Comepar S. A. ni a los utensilios utilizados para la provisión del almuerzo escolar en el marco del programa Hambre Cero”.

También aseguraron que se solicitó una investigación para identificar el origen de esos recipientes. “En la fecha servimos 565 platos en la institución en el marco del programa y no se han registrado quejas”, concluyeron.