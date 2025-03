Transporte público, en crisis: Cetrapam culpa al Gobierno

En conversación con ABC Cardinal este viernes, César Ruiz Díaz, presidente del Centro de Empresarios de Transporte del Área Metropolitana de Asunción, denunció que el Viceministerio de Transporte (VMT) incumplió varios puntos de un acuerdo al que llegó con los transportistas y responsabilizó al Gobierno de una eventual disminución en el número de buses en circulación.

Según relató Ruiz Díaz, en junio de 2024 se firmó un acta tripartita entre el Ministerio de Trabajo, el Viceministerio de Transporte y Cetrapam, en que el Gobierno se comprometía a resolver cinco reclamos hechos por los transportistas.

Entre los compromisos asumidos por el Viceministerio de Transporte, según afirma el representante de los transportistas, estaba la actualización de los coeficientes de la estructura tarifaria según un manual de la Agencia Nacional de Tránsito.

Los transportistas también reclamaron “el cese de la manipulación irresponsable a la tarifa de manera unilateral, que fue detectada -según dijo- con base en una auditoría”, y el “desembolso de subsidios en tiempo y forma”, aunque enfatizó que el Gobierno sí cumplió ese último punto.

Otro de los compromisos asumidos en el acta de acuerdo es que los subsidios se abonen directamente a las tarjetas de billetaje electrónico de los usuarios.

“Las condiciones para la operación no están dadas”

Ruiz Díaz dijo que en enero de este año fue remitida una nota a la ministra de Trabajo, Mónica Recalde, denunciando el incumplimiento del acuerdo, tras lo cual el Viceministerio de Transporte contestó afirmando que “cumplieron a cabalidad”.

“Nada se puede construir usando como cimiento la mentira”, declaró.

Según comentó, ayer se instaló una mesa de diálogo para “ir viendo qué pueden ellos cumplir de lo que dijeron”.

“Ellos manifiestan que la velocidad del privado no es la misma del Estado, pero eso no es responsabilidad nuestra, nosotros tenemos que seguir dando el servicio”, agregó. “La gente todo el día se queja de que no hay frecuencia, de que los vehículos son obsoletos, y van a seguir siendo obsoletos y va a ser peor con esta falta de política de transporte que debe nacer desde el Viceministerio de Transporte”, expresó.

Ruiz Díaz advirtió que empresas de transportes están cerrando porque “las condiciones para la operación no están dadas” y señaló que eso va a causar un “problema de mayor falta de circulación” de buses.