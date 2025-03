“Lista negra”: Junta avala que Nenecho apriete a contribuyentes con empresa de su familia

Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), intendente de Asunción, obtuvo este miércoles el visto bueno de la Junta Municipal para que la firma Criterion S.A., propiedad de su familia, incluya a los asuncenos en su “lista negra”. La empresa tendrá a su disposición los datos de los contribuyentes para su comercialización, a cambio de servir de “apriete” a los morosos.

Una mayoría de 16 votos, conformada por colorados cartistas y disidentes, además de liberales, aprobó la inclusión de la segunda empresa calificadora de riesgos crediticios al convenio con la Municipalidad de Asunción. En tanto, cinco concejales de la oposición y una de la disidencia colorada, se opusieron.

Álvaro Grau (PPQ), promotor de la moción por el rechazo del convenio, reiteró la ilegalidad de la firma del acuerdo con esta y otras empresas del rubro, dado que la Comuna no encaja en la categoría de usuario de información crediticia, establecida taxativamente en la Ley N° 6534, de Protección de Datos Personales Crediticios.

“En ningún lado de esta ley habilita a que los municipios, puedan suscribir convenios o contratos con estas empresas de buró de crédito. Esto no es un banco, no es una financiera, los contribuyentes no son clientes. Se les presta un servicio y pagan la contribución, un impuesto”, reclamó el concejal opositor.

Nenecho, el principal moroso, dice Grau

Grau criticó la "altura moral" del intendente de Asunción para reclamar la morosidad a los contribuyentes. “Nenecho convirtió a esta institución en morosa. No transfiere al Ministerio de Economía, desde que asumió como intendente, el 15% que tiene que transferir por ley del impuesto inmobiliario y, por ende, no se está recibiendo el Fonacide ni los royalties”, reclamó.

“El asunceno está siendo perjudicado y es la institución la que está morosa, por culpa de este intendente. Ahora él quiere utilizar este artilugio comunicacional para decir que la situación financiera de la Municipalidad de Asunción es por culpa de la gente que está debiendo impuestos”, agregó.

Grau remarcó que la administración de Rodríguez también le debe a sus proveedores y puso como ejemplo, el retraso de la revitalización de la plaza Naciones Unidas del barrio Mburicaó. “Cobran por servicios que no se prestan”, reclamó. El espacio verde está vallado hace dos años.

El concejal también criticó que Nenecho siga sin responder qué hizo con el dinero que se tenía que utilizar para obras. Durante la administración de Rodríguez, la deuda financiera de la Municipalidad de Asunción trepó a US$ 242 millones, incluida la emisión de bonos, cuyos intereses de casi el 20%, terminarán de pagarse recién en 2035.

Le recordaron a Nenecho el desvío de los bonos

La concejala Rosanna Rolón (ANR- independiente), le recordó al intendente que aún no le explicó a la ciudadanía qué hizo con los G. 500.000 millones en bonos para obras que su administración desvió.

“Todavía esta administración no justificó esos miles de millones de guaraníes que no están figurando en la rendición de cuentas y que, hasta ahora, le pedimos explicación de dónde se fue a parar”, le reclamó la concejal.

“Cuando vemos que su exjefe de Gabinete -Wilfrido Cáceres- fue imputado porque tenía bienes; inmuebles que sobrepasaban a su salario en la municipalidad, nos preguntamos nosotros dónde está el dinero del contribuyente para que se le exija tanto”, agregó.

Rolón calificó a la administración de Rodríguez como irresponsable en el manejo de los datos de los contribuyentes de Asunción. “Nosotros tenemos que guardar la seguridad de los contribuyentes con sus datos. Se está manejando de una manera muy irresponsable, yo creo que tiene que haber mucha más seriedad”, reclamó.

Empresa de la familia de Nenecho

La empresa Criterion S.A., con la que Rodríguez firmó un nuevo convenio para el “apriete” a los contribuyentes morosos, mediante la divulgación de “listas negras”, está representada legalmente por Andrés Fernández Solano López, esposo de Natalia Aguayo Duria, prima del intendente. Aguayo Duria es hija de Marco Aguayo Rodríguez, a su vez, primo de Óscar Rodríguez Kennedy, padre del intendente.

Consultado sobre un potencial conflicto de intereses, Nenecho dijo a ABC que la empresa no obtendrá ningún beneficio. Sin embargo, Mario Balbuena, director de Relaciones Interinstitucionales de la Municipalidad de Asunción, reconoció que “ellos ganan, porque la base de datos, cuanto más completa sea, es más apreciable para sus clientes comerciales”.

Abogados y concejales coinciden en señalar que la inclusión en la “lista negra” no es obligatoria, por lo que no puede ser exigida por la Comuna como condición para el fraccionamiento y, mucho menos exigida a aquellos contribuyentes que estén al día.

La administración de Nenecho culpa a los contribuyentes de una deuda de más de US$ 640 millones. A fines de febrero pasado, señalaron que, desde la implementación de las “listas negras”, apenas el 2% de los contribuyentes se puso al día. El convenio, sin embargo, no alcanza a las instituciones del Estado, que le deben a la Municipalidad de Asunción -según dijeron entonces- unos G. 350.000 millones.

Así votaron los concejales

A favor del convenio con Criterion S.A.:

Félix Ayala (PLRA) Ramón Ortíz (PLRA) Augusto Wagner (PLRA) Carlos González (ANR-disidente) Daniel Ortíz (ANR-disidente) Jesús Lara (ANR- disidente) Mariano Centurión (ANR- disidente) Juan José Arnold (ANR- disidente) Javier Pintos (ANR-cartista) Mariano Cáceres (ANR- cartista) Nasser Esgaib (ANR- cartista) Cesar Ceres Escobar (ANR- cartista) Juan Carlos Ozorio (ANR- cartista) René Calonga (ANR- cartista) Miguel Sosa (ANR- cartista) Luis Bello (ANR- cartista), presidente de la Junta.

En contra del convenio:

Jazmín Galeano Álvaro Grau Paulina Serrano Pablo Callizo Fiorella Forestieri (PLRA) Rosanna Rolón (ANR- independiente)

Por la abstención :

Arturo Almirón (ANR- disidente)

Ausente: