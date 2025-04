Ambulancias para el SEME: Fundación Tesãi espera descuento en precio de móviles, para adjudicar llamado

Derlis Gauto, gerente financiero de la Fundación Tesãi indicó hoy que están aguardando respuesta al pedido de descuento realizado a las empresas oferentes, para la adquisición de 158 ambulancias para el Servicio de Emergencias Médicos Extrahospitalarias (SEME), con fondos de Itaipú Binacional. Al llamado a licitación realizado a través de Tesãi, cuatro firmas representantes en Paraguay de marcas de vehículos, presentaron sus ofertas y, estas ya fueron analizadas por el Ministerio de Salud Pública (MSPBS).

El proceso licitatorio inició el pasado 26 de marzo y debe finalizar con la adjudicación, que se realizará luego de confirmarse los descuentos solicitados por la Fundación Tesãi. “Aún no respondieron las empresas sus descuentos, estamos aguardando eso. Nosotros cumplimos ya con la fecha ayer, y le pedimos a las empresas que envíen sus descuentos, pero todavía no están enviando”, explicó Gauto a ABC.

Las empresas que se presentaron al llamado son Grupo Santa Rosa, empresa representada por Bruno Javier Cuevas Moro; Rodomaq S.A, representada por Celio Fernándes Da Silva y Eder Odvar Lópes; Condor SACI, que tiene como representante legal a Armin Hahner Stollmaier, Edith Raquel González Alvarenga, Guillermo Walter Emilio Quellmalz Ruckelshausen, Norma Beatriz Nussbaum García y Roland Otto Óscar Quellmalz Ruckershausen, además de Toyotoshi S.A, que tiene como representante legal a Blanca Ignacia Rivarola de Cabañas y, Marcelo Hiroyiki Toyotoshi.

El gerente financiero de la fundación indicó que conversó con los representantes de las cuatro empresas muy temprano para recordarles que se está aguardando sus respuestas. “Me dijeron que están haciendo sus cálculos para enviar”, dijo.

Ambulancias para el SEME: esperarán hasta el lunes y luego descalificar, afirman

Consultado sobre si existe un plazo estipulado para que las empresas que ofertaron presenten sus descuentos, Gauto indicó que no, pero que aguardarán solo hasta el lunes.

“Nosotros cumplimos ya con los plazos y, ellos presentaron su mantenimiento de oferta comercial de 45 días, pero eso no implica que nosotros vamos a esperarles 45 días; vamos a esperarle hasta mañana, máximo hasta el lunes como último día; después ya le descalificamos”, afirmó.

La semana pasada, desde la Cámara de Distribuidores de Automotores y Maquinarias (Cadam), mediante un comunicado, expresaron el temor de que no exista una libre participación de empresas y representantes de marcas oficiales de automotores, es decir, un direccionamiento del llamado hacia una o más empresas.

Fundación Tesãi todavía no sabe cuántas ambulancias va comprar

ABC preguntó nuevamente a Gauto si ya se tiene claro cuántas ambulancias serán adquiridas, considerando que el precio referencial que maneja la Fundación Tesãi datan del 2021.

“Nosotros en principio hablamos de adquirir 158 ambulancias, la idea es llegar a eso y se se puede comprar más, mejor todavía; pero todavía no tenemos respuesta de ellos. Una vez que tengamos retorno de las empresas, tengamos ya el precio final, ahí recién vamos a tener definido la cantidad exacta”, expresó Gauto.

Sobre el precio referencial, el gerente financiero continuó diciendo: “Nosotros lo que hicimos es usar sus precios de referencia y, en base a eso, calculamos las cantidades. Lastimosamente nuestro presupuesto es en guaraníes, no en dólares, si fuera así no habría problemas, porque US$ 15 mil hoy, va seguir siendo US$ 15 mil dentro de tres años”.

Ambulancias cuestan US$ 85 mil, dicen

En relación a los precios que están manejando -según precio referencial del 2021- Gauto indicó que es de poco más de G. 650 millones por móvil y, que cada ambulancia tiene un costo que ronda los US$ 85 mil.

“Según nuestro precio referencial del 2021, la ambulancia más básica cuesta G. 668 millones. En dólares, el precio ofertado por estas empresas es igualito, pero al convertir en guaraníes lo que ya supera. Es algo como US$ 85 mil, y es por lo que estamos tratando que nos bajen el precio lo más que puedan, para que no tenga un impacto muy grande en la cantidad (de ambulancias compradas)”, explicó.

En gerente financiero de la fundación recordó que son cuatro las empresas que están en competencia. No obstante, apuntó que en el caso de Toyotoshi S.A, está no tiene competencia.

“Toyotoshi es el único que ofertó las camionetas 4x4. También a ellos se les pidió descuento. Estamos aguardando que se manifiesten al respecto, si harán el descuento o no”, puntualizó.

Itaipú disponible para la adquisición de estas ambulancias, G. 111 mil millones, según datos de la Fundación Tesãi.