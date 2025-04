IPS sin endoscopía ni tomografía para asegurados de Alto Paraná

Asegurados del Instituto de Previsión Social (IPS) que requieren de una endoscopia en el Hospital Regional de Ciudad del Este, denuncian que ante la falta del equipo biomédico para este estudio de imágenes, los pacientes deben realizar un millonario gasto de bolsillo en el sector privado. Reclaman también el desabastecimiento de insumos y medicamentos.

Según las denuncias que recibió ABC, realizarse el mencionado estudio en un servicio privado tiene un elevado costo, que es difícil de pagar por los aportantes del seguro social. “No tienen vitamina K, vitamina B, menos estudios. Vean para hacer, te dicen. Tenés que llamar ambulancia y pagar G. 5 millones por una endoscopía en un privado”, lamentó una asegurada, quien pidió omitir sus datos personales.

El doctor Darío Villalba, jefe del departamento médico del Hospital Regional de IPS en Ciudad del Este, confirmó a ABC que efectivamente el equipo biomédico para realizar endoscopia está averiado. No obstante, aclaró que se trata solo de la endoscopía digestiva baja.

“Endoscopía digestiva alta, o sea, los estudios que realizan los gastroenterólogos, sí se están realizando. Endoscopía digestiva baja o colonoscopía, es lo que en este momento no tenemos, por desperfectos del equipo”, afirmó.

IPS en Ciudad del Este: sin tercerización para endoscopias

El doctor Villalba indicó que tanto la endoscopía digestiva alta como baja, se realizan con el mismo equipo biomédico, pero que los tubos que utilizan, son diferentes. “El tubo que se utiliza para las endoscopías bajas es el que está con desperfectos”, dijo.

El médico detalló que el estudio de endoscopía digestiva baja no está disponible en el IPS desde hace cuatro semanas y la promesa de la empresa encargada del mantenimiento y reparación, es que la próxima semana se realizará ese trabajo. “Nos prometieron arreglar el equipo la semana entrante, seguramente ya después de estos días feriados”, afirmó.

Consultado sobre la demanda de este estudio médico, Villalba respondió que por semana, el IPS recibe 2 a 3 pedidos. No obstante, no supo responder cuántos pedidos acumulados se tienen a la fecha.

“Con relación a la tercerización, aquí en Ciudad de Este no tenemos todos los estudios tercerizados cuando se da este tipo de situaciones. Sí contamos con el soporte del sector privado para imágenes como resonancia o tomografía. No tenemos servicios tercerizados o convenios para endoscopías”, respondió el médico al ser consultado sobre si existe un acuerdo para tercerizar el servicio, como ocurre habitualmente cuando el IPS no dispone de un servicio.

En Ciudad del Este, también está averiado el equipo de tomografía

ABC le consultó al jefe del departamento médico del Hospital Regional del IPS en Ciudad del Este, si el servicio en Alto Paraná está actualmente soportando otras carencias. Respondió que desde hace dos meses, tampoco disponen del equipo de tomografía, que también está averiado.

“El equipo de tomografía computarizada está con desperfectos, pero para ese estudio sí contamos con una tercerización. Necesitamos que lleguen los repuestos. Aquí en Ciudad del Este, el personal autorizado para equipos de biotecnología son del Hospital Central, está centralizado esa gestión de reparación, entonces ellos nos avisan cuándo reciben el repuesto”, comentó.

El médico agregó: “La ventaja que tenemos con relación a otros estudios es que la tomografía sí podemos hacer a través de la tercerizada y, los pacientes tienen todo exonerado. El paciente no tiene que buscar en un privado o trasladarse hasta Asunción para una tomografía o resonancia".

Alto Paraná, sin centellografía ni pet scan

Consultado sobre qué estudios de imágenes no se tienen disponibles en el IPS de Ciudad del Este, el médico respondió que lamentablemente no se dispone de centellografía ni pet scan, ni siquiera en el sector privado.

“Estudios que no se tienen en la región, ni en el IPS ni el sector público, ni siquiera en el privado, son centellografía, que es para detectar metástasis de cáncer en hueso y, pet scan”, indicó.

El médico resaltó que estos estudios de imágenes solo están disponibles en Asunción o departamento Central. “El IPS cubre para sus asegurados, pero el paciente necesariamente debe viajar. Estos estudios no están disponibles fuera de Asunción, no es que solo no hay en Alto Paraná”, puntualizó.