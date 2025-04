Carapeguá: más de 1.100 alumnos están sin útiles y padres de familia exigen al MEC completar kits escolares

En el departamento de Paraguarí ya no se cuenta con kits útiles escolares para redistribuir. Los que sobraron ya fueron entregados a las instituciones que reportaron faltantes. Sin embargo, aún existe un déficit de paquetes para 1.112 escolares.

Lorena Cáceres, madre de la escuela N° 5363, Kathryn Elma Eppers, de Carapeguá, manifestó que dos de sus hijos no recibieron los útiles escolares. Señaló que estos son gastos que uno no tenía previstos, ya que es responsabilidad del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) distribuirlos. Tal vez para las autoridades educativas el faltante sea insignificante, pero para las familias humildes sí es importante.

Dijo que se debe prever para los casos de contingencia escolar y que el ministro de Educación, Luis Ramírez, no puede justificar la situación diciendo que el margen de error es ínfimo. Los niños no entienden eso, y los padres de familia afectados reclaman esa indiferencia en el tramo hacia quienes quedaron sin útiles.

Además, el docente tampoco puede esperar que lleguen todos los materiales para desarrollar su plan de clases, expresó Cáceres.

La directora de la institución, licenciada Dania López, manifestó que cinco alumnos del sexto grado de la escuela no recibieron los útiles escolares y que ya realizaron el reclamo correspondiente. Están en espera, pero algunos padres ya están haciendo el esfuerzo de comprar por cuenta propia, porque no se están reponiendo.

El secretario de Educación Departamental de Paraguarí, licenciado Ricardo Salinas, confirmó que se reportó un total de 1.112 kits faltantes, los cuales fueron cotejados con el Registro Único del Estudiante.

El distrito de Carapeguá es el más afectado, con un faltante de 217 kits de útiles escolares, seguido de Paraguarí (148), Pirayú (141), Yaguarón (120), Acahay (100), Ybycuí (95), La Colmena, Tebicuarymí y Caapucú (47 cada uno), Caballero (41), Escobar (18), San Roque González de Santa Cruz (17), Ybytymí (11), Sapucai (5), Quiindy (4) y Quyquyhó (1).

El trabajo que se está realizando ahora es la reposición de kits para el nivel inicial, previa autorización de la dirección respectiva del MEC.

Agregó que la Dirección de Educación Departamental está abocada al gerenciamiento eficaz para garantizar la provisión de kits faltantes en los distritos del departamento, mediante un monitoreo, control y toma de decisiones basada en datos precisos.

Por su parte, la directora de Educación Departamental, magíster Gladys Garay, manifestó que en las instituciones donde sobraron útiles, ya fueron todos redistribuidos, y que actualmente en el departamento ya no se cuenta con kits para completar los faltantes.

Indicó que esta situación ya fue comunicada a la Dirección General de Bienestar Estudiantil del MEC, desde donde informaron que están aguardando recibir excedentes de otros departamentos para enviar al departamento de Paraguarí.

Cuestionan mala calidad de útiles

En el departamento de Paraguarí, el kit de aula comenzó a distribuirse en las escuelas de Carapeguá, Paraguarí, Caballero y Escobar. Sin embargo, los docentes denunciaron la mala calidad de los útiles, ya que el MEC les envió bolígrafos que no escriben, lápices de colores que no pintan y no se incluyeron elementos esenciales como pinceles para pizarras, hojas de oficio ni hojas blancas.

De acuerdo con las instrucciones que recibieron de los directivos, el kit de aula no es por docente, sino que debe quedar en el aula para ser utilizado, incluso, por los alumnos que no cuentan con útiles escolares.

La distribución del kit de aula es por única vez y no se admiten reclamos, según manifestaron docentes de diferentes municipios, quienes pidieron omitir sus nombres por temor a sumarios administrativos. Tienen prohibido denunciar ante la prensa, y si el kit no alcanza para todos, deben compartirlo dentro de la institución.

El kit de aula que reciben los docentes —desde el nivel preescolar hasta el tercer curso de la Educación Media— contiene: dos cajas de lápices de colores largos de 12 unidades, una caja de bolígrafos con tinta azul, cinco sacapuntas, dos cajas de lápices para papel con borrador y cinco unidades de borradores con protector plástico.