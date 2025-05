La informalidad es el gran peligro que corre el IPS, advierte Pedro Halley

El presidente de la Unión de Jubilados del Paraguay, Pedro Halley, recordó que el seguro social del IPS “no es una opción, sino que es obligatorio”.

Alertó que caer en que “papá Estado” pague los aportes que deberían pagar las patronales sería caer en “un sistema mixto que estamos inventando”, y que el gran riesgo en el que se puede caer es la informalidad laboral, debido a que ante la falta de interés de las patronales en el pago del IPS, puede derivar en que miles de personas tengan empleos en negro.

Alertó que el pago del aporte por parte de la patronal es obligatorio, a cargo del empleador y no a cargo del Estado.

En este sentido, advirtió que de las G. 600.000 empresas que existen en Paraguay, solo 65.000 están inscritas en el IPS.

Es decir, la evasión patronal es del 90%, y ante esa evasión “se nos ocurre que papá Estado le va a pagar el aporte al evasor”.

Por otro lado, señaló la incoherencia de las autoridades de la previsional, cuando dicen, por un lado, que se incorporaron 13.000 nuevos trabajadores al IPS, sin embargo, si solo 5.000 se incorporaran pagando aporte sobre G. 2.800.000 de salario mínimo, implicaría un aumento de la recaudación de US$ 3 millones por mes.

“Frente a ese dato, la Gerencia de Prestaciones Económicas nos dice que la recaudación disminuye permanentemente. Pónganse de acuerdo para mentirnos; si hay una incorporación de gente al IPS, por qué la recaudación no aumenta proporcionalmente”, cuestionó Pedro Halley.

Alertó que lo que mata a los sistemas de retención basados en capitalización colectiva es que no exista un permanente ingreso de nueva mano de obra.

“La verdadera reserva del IPS es la reserva demográfica, la gente. Eso nos lleva a que sí hay que implementar políticas de incorporación de gente, pero bajo las reglas establecidas. Que el empleador se inscriba y cumpla con su obligación de 16,5% empleador, y 9% empleado”, puntualizó Pedro Halley.

Aclaro que el sistema no debe funcionar “a costa de sacrificarnos a nosotros que vamos a pagar con nuestros impuestos el incumplimiento de un sector que es muy omisivo para formalizarse (la patronal)”.

Contó que en reuniones, los empleadores se preguntan para qué aportarán a IPS si no les da nada. Aunque reconoció que esto es relativamente cierto en materia de salud, aclaró que “el IPS no es solo salud. En esas reuniones les pregunté a los empleadores si sus trabajadores nunca envejecerán o no harán recambio de gente. Hay que mirar al IPS como sistema integral: salud hoy, retiro mañana”.

Pedro Halley informó que en la actualidad, el IPS paga 88.000 beneficios por mes, de los cuales 60.000 son jubilaciones por vejez, 15.000 por invalidez, y otros subsidios por fallecimiento.