“Carta de Marcelo Pecci” a sus amigos tras cumplirse tres años de su muerte

Este sábado se llevó a cabo un emotivo acto llevado a cabo frente al panteón donde descansan los restos del fiscal Marcelo Pecci Albertini. Sus familiares y amigos, colocaron una placa, un arreglo floral y brindaron emotivas palabras en su memoria, al cumplirse tres años de su homicidio.

En el arreglo floral, resaltaron el cuestionamiento ante la falta de investigación real para el esclarecimiento de quién fue el autor intelectual de su asesinato. “Di mi vida por la justicia para todos, hoy no me la dan a mí”, indica el mensaje.

Además, dieron lectura a una carta “firmada” por Marcelo Pecci y dirigida a sus amigos. “Los veo y lo primero que les digo es que les extraño tanto o más de lo que sé que ustedes me extrañan. ¡Sí! Ya pasaron tres años que por la espalda me dispararon tres tiros. Pensaron que así matarían mis ideas. Siento por quienes fueron utilizados para eso. Ellos no saben que la justicia por la que yo trabajé ahí entre los hombres era también para ellos", inicia el texto.

“Son tres años que pusieron mi cuerpo en este cajón y mi alma y mis ideas en sus corazones. Perdón por el dolor, Clau, Papá, Mamá, Fran y Gaby. Perdón, Marcelito. Me tranquiliza mucho recordar que lo último que vi en la tierra fue a mi esposa con nuestro hijo en sus entrañas. Luego, sangre, sudor y arena”, continúa.

Luego, “Pecci” recuerda su época de facultad y su deseo de “Dar a cada uno lo suyo” o “Lo justo y lo bueno”. Indicó que considera que por eso lo asesinaron. Dijo que se dio cuenta de que ser “justo y bueno había sido, es ser “mbore, según escuché de algún político sobre mi persona”, dijo haciendo referencia a uno de los audios filtrados con Eulalio “Lalo” Gomes, que fueron atribuidos al exministro del interior Euclides Acevedo.

“Aquí en el cielo también se escucha la radio y leemos los periódicos. Y pensé que tenemos que cambiar nuestra placa donde dice ‘Seamos los buenos’. Quizás tendríamos que poner ‘Seamos los mbores‘, porque había sido que luchar por la justicia, no dejarse doblegar por la mafia, meter a la cárcel a quienes cometieron crímenes, mataron inocentes y destruyeron la vida de jóvenes, en Paraguay es ser mbore. Y entonces me doy cuenta de que así era yo”, agrega la carta.

La decepción de Pecci

A continuación, Pecci señala “¡Qué loco está nuestro país!" y afirma que ve a sus antiguos colegas inclinarse ante el poder para “no quedar mal”. También dice que se entera de que las personas en quienes confiaba eran quienes le estaban poniendo las cáscaras de banana.

“Lo cierto es, queridos amigos, que nada borra el deseo enorme que tenía de estar con Claudia en el parto, de abrazar a Marcelito, de regalarle su primera camiseta de Guaraní. De ayudar a criarlo, de estar con mi esposa en sus primeros meses de vida. También se llora aquí en el cielo. Lloro cuando lo veo patear con su piernita izquierda... Me hace ilusión imaginarle en unos años jugando al fútbol, yendo al cole, conociendo a sus futuros amigos”, agrega.

“Físicamente, no estoy, queridos amigos, pero estoy seguro de que ustedes ayudarán a Clau en esos momentos que marcarán la memoria de mi hijo para el resto de su vida. Quiero que su vida sea lo más bella posible. Que todo lo malo que me hicieron tenga un sentido. Que en Paraguay, quienes juraron defender a la sociedad y hacer cumplir las normas hagan lo que deben. No es tan difícil. O por lo menos sería bueno que si no se animan, no lo prometan”, plantea.

Resalta que los tres tiros que recibió no le duelen, pero sí le lastima que ni siquiera permitan a su familia conocer acerca de la investigación, le duele el olvido de algunos colegas que dicen defender cosas que nunca creyeron.

“Duele ver a algunos comunicadores que no les interesa saber quién mató mi cuerpo (nunca mis ideas) sino más bien quién no lo hizo. Duele saber que mi hijo algún día los leerá, los escuchará”, manifiesta.

“Gracias por recordarme en esta fecha triste, dura, impactante. Porque no se muere una sola vez, amigos. Muere el cuerpo, sí, cuando el tiempo o el crimen así lo determinan. Pero morimos definitivamente cuando nos olvidan. Yo no los olvido a ninguno y a ninguna de ustedes. Les quiero como todo el cielo que se levanta ante ustedes”, finaliza la carta firmada por Marcelo Daniel Pecci Albertini.