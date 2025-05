Abogado de la familia Pecci desmiente que fiscales colombianos viajarán a Paraguay

El abogado colombiano Francisco Bernate, representante de la familia del fiscal Marcelo Pecci, desmintió que exista una misión oficial de fiscales colombianos que viajará a Paraguay para avanzar sobre la autoría intelectual del asesinato del agente fiscal.

La aclaración se da luego de que el fiscal de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán, haya anunciado que fiscales colombianos llegaría al país para profundizar la investigación.

Bernate, en conversación con ABC 730 AM, expresó que conversó con el fiscal Fajardo, actual responsable del caso en Colombia, y me dijo que no está en la agenda un viaje a Paraguay. “Esa información no es correcta. Nos levantamos con esa noticia, pero no es así”.

Críticas a la falta de coordinación

El abogado también cuestionó la falta de seguimiento entre las autoridades de ambos países. Aseguró que si realmente se concreta una visita de fiscales colombianos, sería algo positivo, pero lamentó que se manejen versiones sin fundamento. “No se puede desinformar en un caso tan delicado como este”, afirmó.

Recordó que la última reunión formal entre autoridades de Paraguay y Colombia en el marco del caso se dio en enero de 2024, y cuestionó que recién ahora se hable de una eventual reactivación del trabajo conjunto. “¿Cómo es posible que después de un año y medio se vuelva a hablar de activar esos caminos? Así no se puede avanzar”, expresó.

“Si Paraguay no avanza, que avance Colombia o EE.UU.”

Francisco Bernate también mostró su frustración por la falta de resultados concretos por parte del Ministerio Público paraguayo. Dijo que si en Paraguay no hay avances, buscarán que Colombia o incluso Estados Unidos asuman un papel más activo.

“Nosotros no podemos quedarnos toda la vida esperando ver qué ocurre. Si Paraguay no da respuestas, que las dé Colombia. Y si no, Estados Unidos”, remarcó.

Además, denunció que desde la muerte de Francisco Correa Galeano, clave en el esquema de conexión con los autores intelectuales, la investigación prácticamente se estancó.

Claves sin acceso

El abogado también recordó que hasta hoy no se ha accedido a la computadora de Ramón Emilio Pérez Hoyos, uno de los principales vinculados a la autoría moral del crimen. También sigue sin analizarse el teléfono celular de Marcelo Pecci, que fue entregado por su viuda, Claudia Aguilera, a las autoridades de Estados Unidos.

El fiscal Marcelo Daniel Pecci Albertini, de 45 años, fue asesinado el 10 de mayo de 2022, en una playa privada del hotel Decameron Barú, en Colombia, mientras pasaba su luna de miel junto a su esposa, la periodista Claudia Aguilera.

La investigación en Colombia fue liderada inicialmente por el fiscal Mario Andrés Burgos, quien logró la condena de los autores materiales. Sin embargo, fue reemplazado por el fiscal Juan Pablo Fajardo, quien ahora se encuentra al frente.