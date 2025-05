Caso Mocipar: Cámara confirma juicio a Dany Durand y otros acusados por supuesta estafa

El Tribunal de Apelación Penal, Tercera Sala, de la Capital confirmó el Auto Interlocutorio N° 861 del 4 de octubre de 2024, dictado por la jueza de Garantías Cynthia Lovera, que elevó a juicio oral y público la causa penal contra el exdiputado colorado y extitular del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) Dany Durand Xavier Espínola y otros siete ex directivos de Mocipar, acusados por supuesta estafa y otros hechos.

Específicamente, Durand y los demás ex directivos de Mocipar serán juzgados por la presunta comisión de los hechos de estafa, lavado de dinero, asociación criminal, lesión de confianza, estafa en grado de tentativa, evasión de aportes a la seguridad social, conducta indebida en situación de crisis y conducta conducente a quiebra.

Lea más: Dany Durand va a juicio por presunta estafa y lavado a través de Mocipar

Además de Dany Duran van a juicio oral los ex directivos de Mocipar Luz Marina González de Durand (esposa del exdiputado colorado), Fernando Román Fernández, Marcela Adrián Durand Martínez, Diana Teresita Britos de Román, Favio Britos Ocampo, María Cristina Coeffier Villalba y Myriam Teme Buscio.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La elevación de la causa a juicio oral fue recurrida por las defensas de Fernando Román, Teresita Britos y Favio Arturo Britos Ocampo; sin embargo el tribunal de alzada integrado por los camaristas Cristóbal Sánchez, Agustín Lovera Cañete y José Waldir Servín resolvió declarar inadmisible los recursos de apelación planteados y, en consecuencia, confirmar la elevación de la causa a juicio oral y público.

Esquema de estafa a través de Mocipar

La acusación presentada por las fiscalas Irma Llano y Alba Delvalle (actualmente jubilada) resalta que los encausados conformaban una estructura de organización empresarial y buscaban obtener bienes patrimoniales resultante de la falta de entrega de los bienes comprometidos a los clientes de las empresas de Mocipar.

Lea más: Dany Durand no transfirió acciones de Mocipar y es sindicado por lavado de dinero

Estos bienes también fueron obtenidos mediante la falta de pago de sus proveedores de bienes, siendo la idea y la dirección de la mecánica de “obtener bienes patrimoniales de forma indebida”, de acuerdo con el requerimiento conclusivo del Ministerio Público.

El perjuicio patrimonial ocasionado a un total de 31 víctimas de estafa asciende a la suma de G. 867.087.725, cuyo origen proviene de las estructuras contractuales ilícitas, diseñadas para obtener beneficios patrimoniales indebidos provenientes de los aportes de los clientes, de acuerdo a la hipótesis del Ministerio Público.

De las cuatro imputaciones presentadas en contra de Dany Durand y los demás ex directivos de Mocipar, por el presunto esquema de estafa a través de dicha empresa, ésta es la única causa que hasta ahora fue eleva a juicio oral. En uno de los procesos la fiscalía solicitó el sobreseimiento definitivo, pero el juzgado imprimió trámite de oposición y dejó el caso a cargo del fiscal general del Estado; mientras que en otra causa la semana pasada la fiscal Patricia Sánchez presentó acusación y pide que Dany Durand y Fernando Román vayan a juicio oral.

Lea más: Actuación de la fiscala Stella Mary Cano facilitó “blanqueo” en el caso Mocipar

Nueva acusación contra Durand por supuesta estafa

La fiscala Patricia Sánchez presentó acusación y pidió al juzgado de Garantías que eleve a juicio oral y público el proceso que afrontan los exdirectivos de Mocipar Dany Édgar Xavier Durand Espínola y Fernando Román Fernández, por presunta estafa que ocasionó un perjuicio de G. 11.660.000 a una clienta de la firma Mocipar Propiedades SA.

El escrito conclusivo que presentó la fiscal Patricia Sánchez detalla que en el mes de julio de 2011 la señora Carmen Celeste Coronel Caballero suscribió en Asunción un contrato denominado “Departamento Fácil”, con Fernando Román Fernández, representante de la firma Mocipar Propiedades S.A.

Según la acusación el hecho punible de estafa ocurrió entre los años 2011 al 2018, en Asunción, cuando Dany Durand Espínola y Fernando Román Fernández, integrantes del directorio de las firmas Mocipar Propiedades S.A., Mocipar Hogar S.A.; y Mocipar Automotores S.A., se valieron del rol que ostentaban en dicho directorio, para conformar un esquema que, mensualmente, les permitía recibir sumas de dinero por parte de personas como la Sra. Carmen Celeste Coronel Caballero.

Lea más: Caso Mocipar: Fiscalía pide juicio para Dany Durand por presunto esquema de estafa

La fiscalía agrega que la señora Carmen Coronel, luego de haber pagado durante años una cuota y haber cumplido con los círculos establecidos, no había recibido nada a cambio por la cantidad abonada; es más, tras cumplir acabadamente con la totalidad de los denominados “anticipos” establecidos en el contrato y no haber resultado adjudicada, había sido inducida a firmar nuevos contratos con el supuesto fin de no perder los aportes ya realizados.