¿Y los bonos? Nenecho volvió a incumplir plazo para habilitar plaza Naciones Unidas

Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), intendente de Asunción, volvió a incumplir el plazo de un mes y medio que él mismo se había puesto el 11 de abril para entregar la plaza Naciones Unidas del barrio Mburicaó. La obra, prometida con dinero de los bonos G6 emitidos en 2020, inició recién en enero de 2023 y pese a que debía concluir en septiembre de ese año, sigue inconclusa.

La promesa incumplida del intendente ya había “pateado” el plazo de conclusión de los trabajos que, ante la Junta Municipal, había dado su jefe de Gabinete, Nelson Mora, apenas una semana antes. Ante los concejales, Mora había prometido entregar la obra en 15 días.

A 48 días de la promesa del intendente, la plaza sigue prácticamente en las mismas condiciones que entonces. Un equipo de ABC constató que la plaza no solo sigue vallada, sino que los trabajos no avanzan. En el interior se observa aún muros sin terminar, con los materiales esparcidos por el suelo.

En otros puntos de la plaza hay escombros de las baldosas removidas y donde debería haber pasto hay restos de la mezcla de hormigón ya endurecida. Los camineros también están todavía sin terminar. Además hay basura y yuyales en algunos sectores del espacio público.

Exterior también está en ruinas

La parte externa de la plaza no está en mejores condiciones que el interior. Pese a la construcción de veredas inclusivas en algunos sectores de la plaza, sobre la calle Cerro Corá se observa aún una gran cantidad de escombros, tierra y materiales de construcción en desuso que convierten en intransitable la zona.

Sobre la calle Teniente Sebastián Bauzá hay piedras ocupando media calzada. Sobre la misma calle, el vallado sigue tapando el acceso a la vereda. Todo el entorno de la plaza, patrimonio de los vecinos de barrio Mburicaó, muestra un estado de abandono generalizado.

ABC Color accedió a fotografías compartidas en las redes sociales por vecinos de la zona hace más de cinco años -antes de la obra-, en las que se observa la riqueza que significaba el sitio para sus vecinos.

Pese a las falencias habituales de la mayoría de las plazas de nuestra capital, hasta antes de la obra, la plaza Naciones Unidas mostraba un verdor impresionante, donde ciudadanos de Asunción, sus hijos y hasta sus mascotas disfrutaban de un espacio público para su esparcimiento y recreación.

Obra prometida con bonos G6 de 2020

La plaza Naciones Unidas era una de las 10 plazas que estaba incluida dentro del proyecto de inversión de los bonos G6, emitidos por el intendente, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista) en 2020 por G. 100.000 millones. De ese dinero, unos G. 10.000 millones debía ser destinado a la revitalización y construcción de infraestructura para estas plazas, sin embargo, las obras no están o siguen inconclusas, como en este caso.

En el caso de la plaza Naciones Unidas, la ejecución del contrato inició oficialmente el 13 de enero de 2023, con fecha de fin de la ejecución prevista para el 30 de septiembre de ese mismo año. Desde entonces pasaron ya 20 meses.

La licitación con ID N° 406162 había sido adjudicada a la empresa D&D Arquitectura y Construcción S.R.L., representada legalmente por Dardo Nicolás González Ramos. Inicialmente, se había adjudicado un monto de G. 2.094 millones, pero ese monto fue ampliado a G. 2.332 millones. Según consta en el portal de Contrataciones Públicas, ya se pagó G. 946 millones en la ejecución del contrato.

Más deuda, a puertas de posible intervención

Pese a enfrentarse a una posible intervención, en análisis en Cámara de Diputados, producto de un dictamen de la Contraloría General de la República, referente al desvío de G. 500.000 millones en bonos para obras, Rodríguez plantea más endeudamiento para Asunción. Ayer, la Junta Municipal anticipó que no daría curso a un pedido de su administración de un nuevo préstamo por “déficit temporal de caja” por unos US$ 35 millones.

El 27 de mayo, Rodríguez comunicó a la Bolsa de Valores de Asunción S.A. y a la Superintendencia de Valores que retrasaría el pago de los intereses de los bonos que vencían esa misma fecha para dentro de 20 y hasta 30 días. Esto fue calificado como una cesación de pagos y una muestra de la crisis financiera denunciada por concejales de la oposición y negada en reiteradas oportunidades por el intendente.

Su administración admitió en febrero, por presión de una orden judicial, una deuda financiera de US$ 242 millones. Solo en emisión de bonos, de G5 a G9, la comuna debía entonces US$ 118 millones por el capital, además de otros US$ 98 millones en concepto de intereses. En préstamos bancarios, la Municipalidad debía en ese momento otros US$ 25,5 millones a tres entidades.

El desvío del dinero de los bonos, denunciado por ABC, fue confirmado por la Contraloría y derivó en una investigación penal que sigue vigente. Por recomendación de la Contraloría el Ministerio del Interior remitió a la Cámara de Diputados el pedido de intervención de la administración de Nenecho por el desvío de los G. 500.000 millones. Rodríguez, además, está imputado por lesión de confianza y asociación criminal en la causa de los “detergentes de oro”, por la cual la Fiscalía calcula un perjuicio de G. 1.850 millones.