Migraciones aclara que no rige el seguro médico obligatorio para ingresar a Argentina

El Director Nacional de Migraciones, Jorge Kronawetter, aclaró que los paraguayos y demás extranjeros pueden ingresar libremente a la Argentina sin necesidad de presentar un seguro médico ni ningún otro requisito adicional.

Esto, ante la confusión generada por la aprobación de una nueva ley en Argentina que propone como obligatorio el seguro médico para visitantes, pero que aún no ha sido reglamentada.

“La normativa no está vigente, porque no ha sido reglamentada”, aseguró Kronawetter. “Ahora mismo uno puede ir a Argentina y no tiene que presentar ningún tipo de seguro”, puntualizó.

El director subrayó que existe un canal abierto de diálogo con las autoridades migratorias argentinas. Indicó que incluso hay gestiones en curso para mejorar el paso fronterizo en la zona de Posadas–Encarnación, de cara al Mundial de Rally que se disputará en agosto.

Situación migratoria podría ser debatida en el Mercosur

“Estamos en coordinación constante con la Dirección Nacional de Migraciones de Argentina. Cancillería también está al tanto, y no se descarta que el tema sea abordado en la próxima cumbre del Mercosur”, adelantó Kronawetter.

Kronawetter pidió a la ciudadanía informarse a través de canales oficiales para evitar confusiones innecesarias. “Cuando se reglamente algo así, vamos a ser los primeros en comunicarlo. No es cierto que ya se esté exigiendo el seguro médico”, enfatizó.

Finalmente, el titular de Migraciones destacó que el presidente Santiago Peña es “autocrítico” y que su administración trabaja en mejorar los procesos, aunque reconoció que aún existen desafíos burocráticos por resolver.