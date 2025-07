Transportistas vuelven a hablar de paro, mientras pasajeros ya sufren reguladas

César Ruiz Díaz, presidente de Cetrapam, volvió a cuestionar al Viceministerio de Transporte por no actualizar la tarifa ni cumplir con el pago de subsidios. “El sector transporte, si no tiene los recursos, no puede operar con normalidad”, manifestó y adelantó que mañana definen si van a un paro.