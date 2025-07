Paro de buses: Cetrapam se comparó con un vendedor de empanadas y fue blanco de críticas

El Centro de Empresarios del Transporte de Pasajeros del Área Metropolitana (Cetrapam) volvió a ser blanco de críticas tras una publicación en su cuenta de X (ex Twitter). El gremio se comparó el servicio de transporte público con un vendedor de empanadas.

La intención era explicar de forma “didáctica” la lógica de los subsidios y las razones detrás del paro anunciado para el 21 de julio. Sin embargo, la estrategia de comunicación no terminó como se esperaba.

El texto narra cómo un vendedor calculó su empanada a G. 5.000, pero un ficticio “Viceministerio de la Empanada” decidió que solo se cobrarían G. 2.000 al cliente, bajo la promesa de pagar la diferencia más adelante. Como el pago nunca llegó, el vendedor bajó la calidad: menos carne, empanadas más pequeñas y peor producto. “Eso es lo que ocurre con el transporte público”, resumía el gremio.

Usuarios estallan: “¿Cuándo hubo calidad en el transporte?”

Lejos de generar comprensión, la comparación generó indignación. Usuarios criticaron la idea de que el servicio haya tenido alguna vez estándares de calidad.

“¿Estás jodiendo, no?, ‘Obligados a bajar la calidad de servicio’, la pregunta es... ¿Cuándo fue un ‘servicio de calidad’?”, escribió Sergio Ballestero.

“Hace años hacen reguladas, te dejan por el camino y los buses son chatarra”, reclamó Laura.

“Genial la analogía con la empanada. Lástima se les olvidó mencionar que el vendedor de empanadas no recibe subsidios millonarios, no pone en riesgo la vida de nadie. Y si su empanada es mala, no está obligado a comérsela todo un país. Dejen de burlarse. Dan vergüenza”, sentenció Belén.

Contexto: paro anunciado y hartazgo acumulado

El episodio se da un día después de que Cetrapam anunciara un paro de 72 horas a partir del lunes 21 de julio, en reclamo por el atraso en el pago de subsidios, la falta de actualización de la tarifa técnica y la ausencia de una política clara para la renovación de flota.

La medida podría afectar a miles de usuarios que ya sufren largas esperas, reguladas, buses deteriorados y escasa cobertura.