Alumnos dan clases en comedor por falta de aulas y critican ausencia del MEC

Más de 50 alumnos del Colegio Nacional Doctor Ignacio A. Pane del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), del barrio Republicano de Asunción, dan clases en el comedor, ante la falta de aulas. La institución educativa cuenta en total con 700 matriculados desde el nivel inicial hasta el nivel medio.

Mientras el ministro de Educación, Luis Ramírez, alardea por una inversión de alrededor de US$ 6 millones en refacciones, luego de “recuperar” recursos para infraestructura escolar tras 15 años, la comunidad educativa del Ignacio A. Pane critica la falta de respuestas ante la necesidad de construir más salas para dar clases dignamente.

“Es desagradable porque el comedor se usa todo el día, hay olor a comida, no hay ventilación adecuada, no tenemos aire acondicionado y cuando hace demasiado calor, es imposible acá. No por el hecho de que nuestros chicos provienen de hogares de escasos recursos, tengan que estar educandose de esta forma”, apuntó Daniel Ayala, director del colegio.

El docente explicó que el local es prácticamente el único colegio público ubicado en la entrada del Bañado Sur, por lo que el 90% de los jóvenes del nivel medio son de este barrio y, provienen de familias en situaciones vulnerables. Las clases en el colegio son solo en el turno de la tarde.

Hace cuatro años que piden salas, cuestionan

El director Daniel Ayala explicó que desde el 2021 que solicita, a través de la microplanificación, aulas nuevas al MEC. Además, también remitió varias notas a la dirección de Infraestructura, actualmente a cargo de Marcelo León Nogués. Afirma que también solicitaron la intervención de la Municipalidad de Asunción, a través del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide). Hasta la fecha, no recibió respuesta de ninguna institución.

José Figueredo, alumno del tercer año, contó que el ventilador casi no funciona, por lo que sufren en extremo con las altas temperaturas.

“Somos dos cursos en el comedor, tenemos a un profesor explicando una clase en un lado y a otra profesora explicando otra clase al lado, es muy difícil concentrarse así; no se entiende con los dos hablando al mismo tiempo”, lamentó el joven.

La institución tiene el mobiliario muy deteriorado. Puertas de madera rasgadas y con astillas, ventanas rotas y las paredes con algunas grietas menores, invadidas por la humedad y canchas dañadas.

Voluntarios pintaron cancha y paredes del colegio

Jóvenes voluntarios de la organización “Levanta Escuelas”, en conjunto con el director y un grupo de estudiantes del Ignacio A. Pane, realizan este fin de semana, trabajos de hermoseamiento en la cancha, llena de baches. Igualmente, pintaron las paredes invadidas por la humedad y grietas.

“El presidente de la República, Santiago Peña, mencionó en su informe dos instituciones muy importantes para el país, en donde supuestamente van a invertir US$ 7 millones para repararlas (Colegio Técnico Nacional y el Colegio Nacional de la Capital). A mi me ofendió porque hay colegios con tantas necesidades, no se puede invertir tanto dinero solo en dos colegios”, aseguró Maximiliano Seiferheld, de “Levanta Escuelas”.

El joven denunció que desde el MEC “hacen una seguidilla” a la organización. “Cuando se enteran que vamos a estar en un colegio, el ministerio promete cosas que no cumple, con tal de que no hagamos nosotros la intervención. Ya nos pasó en dos colegios”, afirmó Seiferheld.