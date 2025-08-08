Ayoreos totobiegosode ayudan en la búsqueda del desaparecido en el Chaco

Los Ayoreos Totobiegosode ofrecieron su ayuda para buscar Wenceslao Benoit (77), quien desapareció el 31 de julio en el Parque Nacional Defensores del Chaco, ubicado en el departamento de Alto Paraguay, lo que el ministro del Interior, Enrique Riera, destacó como de gran ayuda, considerando que los mismos conocen bien la zona.

Benoit es de nacionalidad argentina, y lleva más de cincuenta años viviendo en Paraguay. Es un gran conocedor del Chaco paraguayo y acostumbra incursionar en el territorio acompañando a turistas extranjeros, que es lo que estaba haciendo cuando desapareció.

“Hay también elementos de tecnología de punta trabajando, se están usando también drones, ahora se sumaron aviones, también hay perros entrenados, y un detalle no menor es que a través de terceros se logró contacto con los ayoreos totobiegosode que con un pequeño apoyo de combustible y víveres, ofrecieron sin ninguna otra condición, porque son conocedores de la zona, entrar a buscarlo, ellos dicen que es una zona muy agreste, muy hostil, que hay todavía muchos yaguaretés por ahí”, precisó.

Preocupación indígena por ingreso de “personas blancas”

Sin embargo, la Asociación Guidai y Ducodegosode Ayoreo de Paraguay (AGDAP) emitió un comunicado en el cual expresan su preocupación “sobre el ingreso indiscriminado de personas blancas en el “área protegida del Parque Nacional Defensores del Chaco” (PNDCh) sin el acompañamiento de guardaparques o ayoreos. Las personas blancas deben respetar esta medida de seguridad porque en el Parque viven parientes ayoreo en aislamiento".

“El Estado paraguayo reconoce que hay grupos ayoreo en aislamiento en el parque y los visitantes y autoridades ambientales deben tomar medidas precautorias de respeto hacia los mismos”, continúa. Especifica además que los habitantes ayoreo en aislamiento dentro del parque mantienen su derecho a la autodeterminación y no contacto.

“La entrada de personas ajenas al territorio necesariamente las pone en peligro, motivo por el cual el PNDCh se encuentra zonificado y el área de visitantes claramente delimitada. El ingreso de personas a las zonas no autorizadas pone en riesgo a los intrusos, así como a las personas en aislamiento y otras especies que viven en el núcleo del parque", añade.

Riera: “Un esfuerzo muy grande”

Según Riera, se hizo un esfuerzo grande luego de que la desaparición fuera comunicada el jueves de la semana pasada, momento en que la policía y las fuerzas militares se pusieron en contacto y se fue sumando cada vez más gente.

“Entonces, digamos que la falta de agua y de contacto en esa selva tan cerrada, puede hacer presumir que se desorientó. Es un parque natural, yo creo inclusive que el campamento ellos pusieron en el lugar donde está el guardaparque, que también es otra persona que puede colaborar, es una persona de 77 años de edad, pero en buen estado físico, es un conocedor también, no es la primera vez que lo hace, es muy extraño que se haya perdido la huella”, refirió.

Intensifican búsqueda de Benoit

Riera dijo que quienes estuvieron en el Chaco saben que tiene selvas muy profundas y difíciles de identificar.

“Yo cada vez que veo y escucho estas cosas, más valoro lo que hicieron nuestros excombatientes. Es imposible entender como pelearon en esas condiciones y ganaron la guerra, así que te diría que la búsqueda va a continuar todos los días, arranca muy temprano, están haciendo por cuadrantes, por zonas, por tierra y por aire, intercomunicados entre ellos, hasta que entra el sol todos los días”, agregó.

Recordó antecedentes de personas desaparecidas en el Chaco cuya búsqueda no tuvieron resultado. “Es un lugar muy difícil, ahí la última vez me dijeron que eran más de 300.000 hectáreas. Ese es uno de los parques más grandes que tenemos y de selva virgen intocable y refugio de animales en estado selvático. Ojalá estos pueblos originarios puedan darnos una mano. Ya se entró en contacto con su líder, creo que Pykamai es uno de los que trabajó en la película Eami, que es el que voluntariamente se comunicó con nosotros”, detalló.

Eami es un filme paraguayo del año 2022, dirigido por Paz Encina, cuñada de Riera.

Wenceslao Benoit (77) se encuentra desaparecido desde el pasado 31 de julio, luego de ingresar al Parque Nacional Defensores del Chaco, zona de la cual solo pudo salir su acompañante, el belga Raphael Joseph Gibbon, quien perdió de vista a su guía mientras buscaba un camino que lo devolviera al punto donde dejaron a camioneta, según datos que maneja la Policía.