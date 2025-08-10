Itaipú dice que ya entregó 94% de cuestionados pupitres chinos

Durante todo el proceso de licitación y adjudicación de la compra de casi 330.000 mesas y sillas pedagógicas importadas de China, por unos US$ 32 millones, por parte de Itaipú Binacional, hubo denuncias de direccionamiento y supuesta sobrefacturación. En marzo la Fiscalía General del Estado designó un equipo de agentes de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción para investigar el caso, caratulado como lesión de confianza.

Pero cinco meses después se desconoce que hayan avances, mientras Itaipú anuncia que ya entregó el 94% de los pupitres importados, adquiridos de Kamamya SA, de Long Jiang, muy amigo del director general paraguayo de la Binacional, Justo Zacarías Irún, y del vicepresidente de la República, Pedro Alliana, a quien prestó su aeronave varias veces.

Lea más: Designan fiscales para investigar compra de pupitres chinos de Itaipú

El llamado a licitación incluyó en las especificaciones técnicas de los muebles, piezas de materia prima inexistente en el país, dejando fuera la industria nacional.

Además, entre otros puntos llamativos, Kamamya presentó a la DNIT una factura que prueba que compró de China cada set de pupitres por US$ 15, mientras lo vendió a Itaipú por US$ 97. Hay indicios de una sobrefacturación de al menos US$ 25 millones.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Itaipú dice que ya entregó 308.411 mesas y pupitres

Al iniciar la entrega de los muebles, comprados para escuelas y colegios públicos de 92 distritos priorizados según índices de pobreza; Kamamya usó polideportivos municipales, como el de Juan E. O´Leary, para armar las mesas y sillas, cuando el pliego de bases y condiciones exigía tinglado propio.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

También en Juan E. O´Leary, municipio de Alto Paraná, hubo denuncias de que los pupitres comenzaron a desarmarse pocos días después de recibidos.

Lea más: Pupitres chinos: el valor no supera los US$ 5 millones, pero Itaipú pagará US$ 32 millones

Según el último reporte de Itaipú, al cierre de julio entregaron 308.411 mobiliarios en 1.274 instituciones, un 94% del total previsto en esta etapa del proyecto. Por orden del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), al momento de recibir estos pupitres, los directores tienen que entregar todas las mesas y sillas de madera, sin importar que sean nuevas.