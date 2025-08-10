Nacionales

Itaipú dice que ya entregó 94% de cuestionados pupitres chinos

Itaipú anunció esta semana que ya entregó el 94% de los pupitres chinos adquiridos, por unos US$ 32 millones, para escuelas y colegios públicos de distritos priorizados. Se dejan de lado así, las denuncias de supuesta sobrefacturación y de direccionamiento en beneficio de la empresa amiga del vicepresidente de la República Pedro Alliana y del director de la entidad, Justo Zacarías.

09 de agosto de 2025 - 13:42
Proceso de entrega de los pupitres, realizado con camiones con logo de Itaipú, según fotografía cedida por el mismo ente.
Durante todo el proceso de licitación y adjudicación de la compra de casi 330.000 mesas y sillas pedagógicas importadas de China, por unos US$ 32 millones, por parte de Itaipú Binacional, hubo denuncias de direccionamiento y supuesta sobrefacturación. En marzo la Fiscalía General del Estado designó un equipo de agentes de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción para investigar el caso, caratulado como lesión de confianza.

Los logos que son colocados en los mobiliarios. Esto se pudo encontrar en el tinglado de la Municipalidad de Juan E. O’Leary, usado por la empresa Kamamya SA como ensambladora mau.
Pero cinco meses después se desconoce que hayan avances, mientras Itaipú anuncia que ya entregó el 94% de los pupitres importados, adquiridos de Kamamya SA, de Long Jiang, muy amigo del director general paraguayo de la Binacional, Justo Zacarías Irún, y del vicepresidente de la República, Pedro Alliana, a quien prestó su aeronave varias veces.

Lea más: Designan fiscales para investigar compra de pupitres chinos de Itaipú

El llamado a licitación incluyó en las especificaciones técnicas de los muebles, piezas de materia prima inexistente en el país, dejando fuera la industria nacional.

Además, entre otros puntos llamativos, Kamamya presentó a la DNIT una factura que prueba que compró de China cada set de pupitres por US$ 15, mientras lo vendió a Itaipú por US$ 97. Hay indicios de una sobrefacturación de al menos US$ 25 millones.

Itaipú dice que ya entregó 308.411 mesas y pupitres

Al iniciar la entrega de los muebles, comprados para escuelas y colegios públicos de 92 distritos priorizados según índices de pobreza; Kamamya usó polideportivos municipales, como el de Juan E. O´Leary, para armar las mesas y sillas, cuando el pliego de bases y condiciones exigía tinglado propio.

Long Jian, de Kamamya SA, saluda al vicepresidente Pedro Alliana. Observa Blas Pereira, exfuncionario de la Municipalidad de CDE, parte del primer anillo del clan Zacarías, del cual es integrante Justo Zacarías, el director de Itaipú.

También en Juan E. O´Leary, municipio de Alto Paraná, hubo denuncias de que los pupitres comenzaron a desarmarse pocos días después de recibidos.

Lea más: Pupitres chinos: el valor no supera los US$ 5 millones, pero Itaipú pagará US$ 32 millones

Según el último reporte de Itaipú, al cierre de julio entregaron 308.411 mobiliarios en 1.274 instituciones, un 94% del total previsto en esta etapa del proyecto. Por orden del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), al momento de recibir estos pupitres, los directores tienen que entregar todas las mesas y sillas de madera, sin importar que sean nuevas.

