Hijo de RGD fracasa en su pedido de libertad y seguirá cumpliendo pena

El condenado a 5 años de cárcel por lavado de dinero Fernando González Karjallo sufrió un nuevo revés al ser rechazada su solicitud para dejar la Unidad Penitenciaria Industrial Esperanza, donde actualmente cumple la pena señalada, junto a su padre, el usurero luqueño Ramón González Daher, condenado a 15 años de prisión.

Puntualmente la defensa del hijo de RGD solicitó la promoción al periodo de prueba, en atención a que el encausado tiene conducta “muy buena” en la prisión, que compurgó la mitad de la pena el 3 de setiembre de 2024 y fue beneficiado con la redención de 27 días, por lo que compurgará la totalidad de su condena el 5 de febrero del año 2027.

Sin embargo, el juzgado de Ejecución a cargo de la jueza Sandra Kirchhofer concluyó que “existen aún ciertos indicadores negativos en la personalidad de Fernando González Karjallo que deben ser tratados, en el sentido de que interno pueda lograr fortalecer el área psicológica y mejorar las condiciones que lo impulsaron a delinquir”, según destaca el Auto Interlocutorio N° 309.

En la resolución dictada el 14 de agosto de 2025, la magistrada ordena que el hijo de RGD sea sometido a tratamiento psicológico en el prisión, con profesionales de apoyo del juzgado de Ejecución, cada 15 días durante 4 meses.

Hijo de RGD “no sabía” que lavaba dinero de la usura

La jueza de Ejecución Sandra Kirchhofer resalta en su resolución que Fernando González Karjallo no tiene antecedentes de indisciplina y que el análisis toxicológico llevado a cabo en el Centro Nacional de Adicciones, arrojó negativo a sustancias estupefacientes.

No obstante, Kirchhofer señala que el informe de la psicóloga forense Lic. María Varesini Berino, puntualiza que en su actitud frente al delito por el cual fue condenado el hijo de RGD “dice que está involucrado como cómplice de su padre por el trabajo en la inmobiliaria, pero nunca supo que estaba realizando el lavado, ni sabía lo que era eso dijo, siempre trabajo y siempre pensó que estaba haciendo todo correctamente”, según el fallo.

El informe psicológico agrega que el condenado “primero, no se siente cómodo en las situaciones en las que no es el centro de la atención, guarda rencores y no olvida insultos o injurias que cree haber sido objeto, todo en forma moderada. Por otro lado, tiene temor a ser abandonado, podría sentirse desamparado”.

González Karjallo cumple su pena de 5 años de cárcel desde el 7 de setiembre del año 2022, cuando ingresó a la Penitenciaría Nacional de Tacumbú junto a su padre, luego de quedar firmes sus condenas.

Procesado junto a su madre y esposa

En paralelo a la condena a 5 años de cárcel que cumple actualmente, Fernando R. González Karjallo afronta otra acusación junto a su madre Delcia Karjallo; y su esposa, Carolina González, por el presunto lavado del dinero fruto de la usura.

Los fiscales de Delitos Económicos Néstor Coronel y Alma Zayas (actualmente fiscal adjunta) presentaron la acusación el 3 de julio de 2024, es decir, hace más de un año; pero hasta ahora no se ha podido sustanciar la audiencia preliminar, debido a los recursos dilatorios planteados por las defensas.

Según la acusación fiscal, la esposa, el hijo y la nuera del usurero Ramón González Daher lograron introducir al sistema financiero legal las ganancias obtenidas a través de la usura por el condenado a 15 años de cárcel, quien según lo probado en juicio oral disimuló el origen del dinero ilícito, ocultando el concepto real de las sumas depositadas bajo la figura de alquiler de inmuebles.

