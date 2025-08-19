Destitución de Prieto era una crónica anunciada, afirma concejal departamental

Luego de que en la Cámara de Diputados destituyeran este martes a Miguel Prieto de la intendencia de Ciudad del Este, el concejal departamental y abogado Augusto Galeano manifestó que esto era una crónica anunciada desde el momento en que se originó la intervención de la Municipalidad, de una manera sin precedentes hasta ahora. La Junta Municipal es el órgano oficial donde debe nacer el pedido de intervención, pero en esta ocasión surge desde la Contraloría General de la República (CGR).

“Es algo que no tiene antecedente en la democracia de la República del Paraguay”, expresó el legislador departamental.

Asimismo, Galeano dijo que era de esperarse la destitución porque Prieto representa un peligro para el Partido Colorado y, sobre todo, para Honor Colorado (HC). Indudablemente, la figura de Miguel Prieto viene creciendo como un posible candidato a la presidencia de la República en las elecciones de 2028.

Dentro del plan cartista, como todos somos conscientes, han copado todas las instituciones y secuestrado los entes extrapoderes, como el Consejo de la Magistratura, para presionar y extorsionar a fiscales, jueces, al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, a la Contraloría General de la República y al Ministerio Público, con el fin de cortar cabezas de los opositores que se animan a enfrentarlos y denunciarlos. El mayor “pecado” de Prieto es su crecimiento dentro de la posible carrera presidencial.

“Hoy le sacaron de la Intendencia, y lo más probable es que lo lleven preso posteriormente para hacerlo desaparecer. Yo soy del Partido Liberal, pero reconozco la figura de Prieto que, dentro de la oposición paraguaya, es una de las principales de quien se habla para el 2028”, dijo.

En otro momento, el edil Augusto Galeano manifestó que esto debe mantenerlos firmes, hacer autocrítica y sentarse entre todos los sectores de la oposición que quieran un cambio para el país, despojarse de intereses personales mezquinos y construir un proyecto único que les permita competir con chances en 2028; de lo contrario, esto irá de mal en peor.

