Mujeres emprendedoras de Ayolas se capacitan en la elaboración de productos a base de pescado

La jornada única de capacitación, de una duración de ocho horas, se llevó a cabo este lunes en la compañía Atinguy del distrito del Ayolas. La profesora Beatriz Portillo señaló que la actividad tiene por objetivo enseñar a las emprendedoras de esta comunidad todo lo relacionado con la elaboración de alimentos a base de pescado.
Pero, enseñarles, sobre todo, cómo elaborar el pira chyryry, ya que este producto gastronómico forma parte del patrimonio cultural de Ayolas y próximamente será declarado plato tradicional del Paraguay.
Añadió que este emprendimiento les servirá no solo para que puedan participar de la feria gastronómica que se llevará a cabo en septiembre próximo como parte de los festejos fundacionales de Ayolas, sino también como rubro de renta en Atinguy u otro lugar. “Les decía a ellas que pueden instalar un puesto de venta sobre la ruta, donde circula mucha gente”.
Las capacitaciones de este taller están a cargo de las instructoras del pira chyryry, profesoras Verónica Cáceres y Carolina Fariña, quienes están en este rubro desde hace años y también reciben permanentemente preparaciones con el objetivo de volver a instruir a las emprendedoras”, agregó.
