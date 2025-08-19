Nacionales

Mujeres emprendedoras de Ayolas se capacitan en la elaboración de productos a base de pescado

AYOLAS. Mujeres emprendedoras de la compañía Atinguy participaron de un taller de gastronomía tradicional ayolense: “Pira Chyryry: saber, sabor y emprendimiento”. El objetivo es brindarles una herramienta alternativa como rubro de renta.

Por Miguel Ángel Rodríguez
18 de agosto de 2025 - 16:56
Ayolas
Emprendedoras exponen los productos elaborados durante el taller gastronómico.MRRMiguel Ángel Rodríguez

La jornada única de capacitación, de una duración de ocho horas, se llevó a cabo este lunes en la compañía Atinguy del distrito del Ayolas. La profesora Beatriz Portillo señaló que la actividad tiene por objetivo enseñar a las emprendedoras de esta comunidad todo lo relacionado con la elaboración de alimentos a base de pescado.

Pero, enseñarles, sobre todo, cómo elaborar el pira chyryry, ya que este producto gastronómico forma parte del patrimonio cultural de Ayolas y próximamente será declarado plato tradicional del Paraguay.

Añadió que este emprendimiento les servirá no solo para que puedan participar de la feria gastronómica que se llevará a cabo en septiembre próximo como parte de los festejos fundacionales de Ayolas, sino también como rubro de renta en Atinguy u otro lugar. “Les decía a ellas que pueden instalar un puesto de venta sobre la ruta, donde circula mucha gente”.

Pira Chyryry
Mujeres de la compañía Atinguy participaron de un taller de elaboración del pira chyryry.

Las capacitaciones de este taller están a cargo de las instructoras del pira chyryry, profesoras Verónica Cáceres y Carolina Fariña, quienes están en este rubro desde hace años y también reciben permanentemente preparaciones con el objetivo de volver a instruir a las emprendedoras”, agregó.

