Mujeres emprendedoras de Ayolas se capacitan en la elaboración de productos a base de pescado

AYOLAS. Mujeres emprendedoras de la compañía Atinguy participaron de un taller de gastronomía tradicional ayolense: “Pira Chyryry: saber, sabor y emprendimiento”. El objetivo es brindarles una herramienta alternativa como rubro de renta.