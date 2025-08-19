Nuevo intento para iniciar juicio oral a Erico Galeano por vínculos con A Ultranza

El juicio oral al senador Erico Galeano, acusado de supuesto lavado de dinero proveniente del narcotráfico y asociación criminal de la ley de drogas, en el marco del caso “A Ultranza Py”; estará a cargo del Tribunal de Sentencia Especializado contra Crimen Organizado que preside el juez Pablino Barreto e integran Inés Galarza y Juan Dávalos.

Lea más: Erico Galeano se presentará en el juicio oral, asegura su abogado

La primera vez que se intentó iniciar el juicio oral al parlamentario colorado fue el pasado 17 de junio, cuando la defensa presentó recusación en contra de los fiscales Deny Yoon Pak y Silvio Corbeta Dinamarca, alegando supuesta falta de objetividad de los agentes.

Sin embargo tanto la fiscal adjunta Soledad Machuca como el fiscal general del Estado Emiliano Rolón, al confirmar en esta causa a ambos agentes, concluyeron que el recurso planteado 15 minutos antes del horario programado para el inicio del juicio oral, a las 7:30, fue “meramente dilatorio”.

Acusación contra Erico Galeano

La acusación resalta que el senador colorado Erico Galeano estuvo al servicio de la organización criminal que traficaba cargamentos de cocaína desde el territorio nacional a países de África y Europa, entre 2020 y 2021.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Fiscales que acusaron a Erico Galeano estarán en juicio por caso A Ultranza

En ese sentido, el ahora acusado habría brindado apoyo logístico al esquema criminal, con el préstamo de la aeronave con matrícula ZP-BHQ para que los líderes del supuesto clan narco, es decir, Miguel “Tío Rico” Insfrán y Sebastián Marset, puedan trasladarse dentro del territorio nacional, de acuerdo con la acusación.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La Fiscalía indica también que Erico, a más de obtener beneficios económicos a sabiendas de que provenían del tráfico de drogas del grupo criminal liderado por “Tío Rico” Insfrán Galeano y el uruguayo prófugo Sebastián Marset; habría permitido que el primero de ellos pueda introducir al sistema financiero legal sus activos, con la compra de un inmueble en el condominio Aqua Village, en el distrito de Altos, en el departamento de Cordillera.

En ese sentido, Galeano vendió el inmueble a Hugo Manuel González Ramos (testaferro de Tío Rico), el 14 de octubre de 2020, por US$ 1.000.000, que Erico recibió en efectivo y en el acto de transacción, según la hipótesis de la Fiscalía.

Lea más: Acusación fiscal revela nexos de Erico Galeano con esquema de “A Ultranza”