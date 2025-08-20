Cámara confirma fecha para inicio del juicio a Erico Galeano

El juicio oral y público al senador Erico Galeano Segovia, acusado de supuesto lavado de dinero proveniente del narcotráfico y asociación criminal, en el marco de la causa “A Ultranza Py”, iniciará el lunes 25 de agosto, a las 8:00, como fue programado por el Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado que preside el juez Pablino Barreto e integran Inés Galarza y Juan Dávalos.

Así resolvieron los camaristas Arnulfo Arias, Camilo Torres y Paublino Escobar, integrantes del Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos, Anticorrupción y Crimen Organizado, al ratificar el rechazo de la reposición planteada por los abogados Luis Almada y Ricardo Estigarribia, defensores del legislador colorado; quienes habían solicitado tiempo hasta el lunes 1 de setiembre para iniciar el juzgamiento.

Lea más: Erico Galeano cambia de abogados y aplaza juicio por segunda vez

El tribunal de alzada señala, al disponer una diligencia durante el juicio, la norma procesal establece que la misma debe ser dictada verbalmente, quedando notificadas todas las partes por su pronunciamiento, dejándose constancia en el acta esto, a fin de promover la continuidad y evitar la suspensión del juzgamiento, que debe ser llevado sin interrupciones hasta su culminación.

“La forma por la que optó el Tribunal para rechazar el recurso de Reposición con Apelación en Subsidio -A.I. N° 764 del 19 de agosto de 2025-, es contraria a lo que dispone la ley, así como su decisión de remitir los autos a esta instancia, a fin de resolver la apelación, puesto que no se halla previsto este medio de impugnación contra las decisiones del Tribunal en las audiencias; no obstante los motivos que la justifican, son suficientes para hacer lugar a su confirmación”, resalta parte de la resolución del Tribunal de Apelaciones.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Tercer intento de juzgar a Erico Galeano

El lunes 25 de agosto será el tercer intento de iniciar el juicio oral al senador Erico Galeano Segovia, vinculado a los líderes del caso A Ultranza, Miguel Ángel “Tío Rico” Insfrán Galeano y el uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera, quien sigue prófugo de la Justicia.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Acusación fiscal revela nexos de Erico Galeano con esquema de “A Ultranza”

La primera convocatoria del Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado, para juzgar al parlamentario acusado de supuesto lavado de dinero fruto del narcotráfico y asociación criminal de la ley de drogas, fue el martes 17 de junio, a las 7:30.

En esa fecha, 15 minutos antes del horario fijado para el inicio del juicio; bajo patrocinio del Abg. Rodrigo Cabral el senador Erico Galeano recusó a los fiscales Silvio Corbeta y Deny Yoon Pak, por supuesta falta de objetividad; y logró trabar el inicio del juzgamiento.

Los fiscales Corbeta y Pak fueron confirmados en la causa y el Tribunal de Sentencia programó, por segunda vez, el inicio del juicio oral para este martes 19 de agosto. En dicha ocasión el parlamentario cambió de defensores y designó como nuevos representantes a los abogados Luis Almada y Ricardo Estigarribia, quienes solicitaron la postergación del juicio oral.

Lea más: Fiscales que acusaron a Erico Galeano estarán en juicio por caso A Ultranza