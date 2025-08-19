Erico Galeano cambia de abogado y aplaza juicio por segunda vez

El juicio oral al senador Erico Galeano, acusado de supuesto lavado de dinero proveniente del narcotráfico y asociación criminal de la ley de drogas, en el marco del caso “A Ultranza Py”, previsto para hoy, fue postergado por segunda vez.

El parlamentario, cuya defensa estaba a cargo de los abogados Cristóbal Cáceres, Víctor Dante Gulino y Álvaro Cáceres, hoy se presentó con los abogados Luis Almada y Ricardo Estigarribia, quienes pidieron intervención como defensores y tiempo para interiorizarse de la causa.

También estuvo presente el defensor público Eduardo Velázquez, designado por el Ministerio de la Defensa Pública para representar al senador Erico Galeano, en atención a que el parlamentario había revocado el poder a sus anteriores defensores y los nuevos abogados se presentaron recién para la audiencia de la fecha.

El Tribunal de Sentencia Especializado contra Crimen Organizado integrado por Pablino Barreto (presidente) e integrado por Inés Galarza y Juan Dávalos dio un plazo de tres días hábiles y convocó a las partes para el próximo lunes, para dar continuidad al juicio.

Las chicanas de Erico Galeano

La defensa del parlamentario planteó reposición contra la decisión del colegiado, con el argumento de que necesitaba 15 días para interiorizarse de la causa y pidió iniciar el juicio el 25 de agosto.

El fiscal Silvio Corbeta, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (Udea) se opuso a la pretensión de la defensa y solicitó que la audiencia se inicie el lunes 25, tal como estableció el tribunal.

Tras ratificarse en su decisión, el colegiado debe derivar al Tribunal de Apelación para que resuelva la reposición.

Este es el segundo intento de realizar el juicio oral y público a Galeano. La primera convocatoria fue para el 17 de junio, oportunidad en que la defensa recusó a los fiscales Deny Yoon Pak y Silvio Corbeta Dinamarca, tras alegar supuesta falta de objetividad de los agentes.

La recusación fue rechazada por la fiscal adjunta Soledad Machuca y el fiscal general del Estado Emiliano Rolón, quienes concluyeron que el recurso planteado 15 minutos antes del horario programado para el inicio del juicio oral, a las 7:30, fue “meramente dilatorio”.

Acusación contra Erico Galeano y su vínculos con A Ultranza

La acusación resalta que el senador colorado Erico Galeano estuvo al servicio de la organización criminal que traficaba cargamentos de cocaína desde el territorio nacional a países de África y Europa, entre 2020 y 2021.

La Fiscalía sostiene que el parlamentario ahora acusado habría brindado apoyo logístico al esquema criminal, con el préstamo de la aeronave con matrícula ZP-BHQ para que los líderes del supuesto clan narco, es decir, Miguel “Tío Rico” Insfrán y Sebastián Marset, puedan trasladarse dentro del territorio nacional, de acuerdo con la acusación.

La Fiscalía indica también que Erico, a más de obtener beneficios económicos a sabiendas de que provenían del tráfico de drogas del grupo criminal liderado por “Tío Rico” Insfrán Galeano y el uruguayo prófugo Sebastián Marset; habría permitido que el primero de ellos pueda introducir al sistema financiero legal sus activos, con la compra de un inmueble en el condominio Aqua Village, en el distrito de Altos, en el departamento de Cordillera.

En ese sentido, Galeano vendió el inmueble a Hugo Manuel González Ramos (testaferro de Tío Rico), el 14 de octubre de 2020, por US$ 1.000.000, que Erico recibió en efectivo y en el acto de transacción, según la hipótesis de la Fiscalía.