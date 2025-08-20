Mundial de Rally: MEC dispone clases virtuales para 13 distritos

El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) dispuso la suspensión de clases presenciales en las escuelas de las ciudades por donde pasará el Mundial de Rally durante la próxima semana. En contrapartida, las instituciones educativas deberán realizar clases virtuales del 25 al 29 de agosto.

El área de cobertura de esta medida abarca los 13 distritos de Itapúa por donde se disputará la competencia y por donde pasarán las comitivas de competidores de este deporte. Estos son: Cambyretá, Nueva Alborada, Trinidad, Capitán Miranda, Fram, Carmen del Paraná, General Artigas, Coronel Bogado, San Juan del Paraná, Encarnación, Hohenau y Bella Vista.

Las supervisiones pedagógicas están coordinando los planes de trabajo para adaptarse a las realidades de las comunidades. El objetivo de la medida es evitar que los chicos estén en las calles camino a la escuela cuando haya mayor flujo vehicular por el evento internacional, teniendo en cuenta la seguridad de los niños, niñas y adolescentes de la región.

El supervisor del área de Encarnación, Ignacio Paiva, recomendó a los encargados estar atentos a los comunicados de las escuelas, que definirán la modalidad de las clases esta semana y las plataformas a ser utilizadas.

El Mundial de Rally

El evento se celebrará del 28 al 31 de agosto en varios puntos de Itapúa. Las comitivas de competidores se desplazarán por 13 distritos para participar en los diferentes tramos durante estas fechas.

Se espera que alrededor de 250.000 personas lleguen a la región, una cifra que triplica el flujo de visitantes habitual en el séptimo departamento, con su epicentro en Encarnación.

Los organizadores han estimado un impacto económico de entre 80 y 100 millones de dólares, movilizando a más de 2.800 personas en la organización, desde la largada ceremonial en el Centro Cívico Municipal.